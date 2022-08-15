Trabzonspor , stoperin kralını getirdi. Bordo-Mavililer, müthiş bir operasyonla Marc Bartra transferini bitirdi. Barcelona altyapısından yetişen ve yıllarca İspanyol devinde oynayan Bartra, 2016’da 8 milyon Euro bonservisle Dortmund’a transfer olmuş, 2 sene sonra ise 10 milyon Euro bedelle Real Betis’in yolunu tutmuştu. 14 kez İspanya Milli Takımı’nın formasını giyen yıldız stoper artık Trabzonspor’un başarısı için ter dökecek. Kırın kırana pazarlıkların ardından Real Betis’i 1 milyon 350 bin Euro’ya ikna eden Karadeniz ekibi, bu rakamı 2 taksit halinde ödeyecek. 3 yıllık anlaşma sağlanan Bartra ise 1.5 milyon Euro garanti maaş ve başarı bonusları alacak.

Uçak onu bekliyordu

Bu transfer için 3 gündür İspanya’nın Sevilla şehrinde bekletilen Trabzonspor’un özel uçağı, dün öğlen saatlerinde havalandı. Bartra ve menacerlerini taşıyan uçak, akşam Trabzon Havalimanı’na iniş yaptı. Bordo Mavili taraftarların karşıladığı 31 yaşındaki savunmacı, “Yeni şampiyonluklar ve kupalar için buradayım. Elimden gelen tüm mücadeleyi ortaya koyacağım” dedi.

16 kupalı müthiş kariyer

Uzun yıllar Barcelona forması giydikten sonra 2 yıl Alman devi Borussia Dortmund’ta oynayan Bartra, son 4 sezonda Real Betis formasıyla toplam 146 resmi maça çıktı. 31 yaşındaki Bartra, müthiş kariyerinde tam 16 kupa kaldırdı. 2 Şampiyonlar Ligi, 5 La Liga, 1 UEFA Süper Kupa, 3 İspanya Copa Del Rey, 3 İspanya Süper Kupası ve1 Almanya Kupası kazanan Bartra, 1 kez de FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonluğu yaşadı.









Gece yarısı operasyonu

Mart Bartra, tam 2 ay önce Trabzonspor’un gündemine girmiş bir isim ve Abdullah Avcı’nın da stoperdeki ilk tercihlerindendi. O günlerde Real Betis kapıyı 8 milyon Euro’dan açınca Bordo-Mavili yönetim beklemeye geçmişti. Bu süreçte pek çok oyuncuyla temaslar kuruldu ve haftalar sonra La Liga ekibi bonservis beklentisini yarı yarıya düşürünce anlaşma zemini oluştu. Ancak transferi noktalamak yine de kolay olmadı. Trabzonspor’un aslında Bardhi’yle aynı uçakta İspanya’dan getirmek istediği Bartra konusunda son anda menacer kaynaklı sıkıntılar çıkınca Başkan Ahmet Ağaoğlu bizzat devreye girdi ve Sevilla’ya gönderilen özel uçak 3 gün orada bekletildi.

Bir anlamda oyuncuya “Seni almadan dönmeyiz” mesajını veren Bordo-Mavili kulübün kurmayları, önceki gece müthiş bir operasyonla hem Real Betis’i hem de Bartra’yı ikna etti. Hatta sabahın erken saatlerinde İspanyol yıldızın avukatı uyandırılıp, sözleşme hazırlandı. Ve o uçak, 11.50 sularında Trabzon’a inmek üzere Sevilla’dan havalandı.

Betis köşeye sıkıştı

8 milyon Euro’dan başlayan işi 1 milyon 350 bin Euro’ya bitirmek gerçekten takdir edilmesi gereken bir başarı. Açıkçası bu periyotta Trabzonspor’u yönetenler çok doğru strateji uyguladı. Maaş bütçesi nedeniyle sorun yaşayan, bazı oyuncularına lisans çıkartmak için futbolcu göndermesi gereken ve tam anlamıyla köşeye sıkışan Real Betis’in bu sıkıntısını iyi kullanan Bordo Mavililer, transferi istediği rakama çözdü.

İspanya’nın en önemli gazetelerinden AS da transfer süreciyle ilgili şöyle dedi:

“Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu muazzam bir pazarlık ve ikna kabiliyetine sahip. Bartra ile yaptığı 2 görüşmeden sonra transferi noktaladı”.







