Bardhi’nin ardından Bordo-Mavili kulüp İspanya’ya bir uçak daha gönderdi. Hedefteki isim: Marc Bartra... Real Betis forması giyen 31 yaşındaki yıldız stoperi bitirmeye hazırlanan Trabzonspor , son 1 haftadır ciddi uğraş veriyor. La Liga temsilcisiyle bonservis konusunda anlaşmaya varan Fırtına, Bartra’yla da uzlaşmıştı. Ancak oyuncunun menajeri dün ekstra bonuslar istedi. Trabzonspor’un görevlendirdiği yetkililer menajer kaynaklı pürüzü çözmeye çalışırken, kıran kırana pazarlıklar devam ediyor. Fırtına, kısa sürede Marc Bartra transferini bitirip, oyuncuyu Trabzon’a getirmeyi hedefliyor.

Hocanın favorisi

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın çok istediği Bartra, hocanın yönetime verdiği listede en üst sıralardaydı. Şampiyonlar Ligi’ni de düşünerek üst seviye bir oyuncu almayı amaçlayan Karadeniz ekibi, Bartra konusunda şartları sonuna kadar zorluyor. Taraftarlar da müjdeli haberi bekliyor.