Portekiz basınında çıkan haberlere göre İngiliz devi Manchester City, Trabzonspor’un Milli yıldızı Abdülkadir Ömür’ü transfer etmek istiyor.

City Teknik Direktörü Pep Guardiola’nın planı; 20 yaşındaki futbolcuyu kadroya katmak ve kendisini geliştirmesi adına bu sezon Portekiz ekibi Sporting Lizbon’a kiralamak. Başkan Ahmet Ağaoğlu, her ne kadar ısrarla “Yusuf’u ve Abdülkadir’i satmayacağım” dese de astronomik bir bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüksek pay yüzdesi gibi bonuslarla ikna olabilir.

Genç oyuncunun da kariyerini Avrupa’da sürdürmek istemesi transferin önünü iyice açıyor. Bu nedenle Trabzonspor yönetimi, Abdülkadir için Ada temsilcisinden gelecek teklifi bekliyor.