Trabzonspor Mame Thiam transferinde ısrarcı

Geçen sezon şampiyonluğun kapısından dönen Trabzonspor önümüzdeki sezon için daha iddialı bir kadro kurmaya hazırlanıyor. Hem güçlü hem de alternatifli bir takım oluşturmayı planlayan Bordo- Mavililer savunmayı sil baştan kurmak isterken, oldukça etkili olan hücum hattını da güçlendirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda Kasımpaşa'da gösterdiği performansla dikkat çeken Mame Thiam'ı araştıran Bordo- Mavililer'de, Senegalli yıldıza onay çıktı.

Şartlar zorlanacak

27 yaşındaki futbolcu için harekete geçmek için gün sayan Karadeniz devi teklifini hazırladı. Fırtına, İstanbul ekibine golcü forvetin bonservisi için 1 milyon Euro artı Doğan Erdoğan'ı önerecek. Thiam'ın, Mavi-Beyazlılar ile 1 sene kontratının kalması pazarlıklarda Trabzonspor'un elini güçlendirecek. Transferde ısrarcı olduğu öğrenilen Bordo-Mavililer'in şartları zorlayacağı da gelen haberler arasında.

12 gol, 5 asist...

Sezon başında Birleşik Arap Emirlikleri takımı Ajman'dan Kasımpaşa'ya transfer olan Mame Thiam, iki sezon önce 13 milyon Euro'ya Galatasaray'a satılan Mbaye Diagne'ye benzetiliyordu. Yıldız oyuncu da İstanbul temsilcisinde, Diagne'ye yakın bir etki gösterdi. Çıktığı 28 maçta 12 gol, 5 asistlik performansıyla 17 gole direkt etki etti.

Fanatik Özel / Atalay Özçelikli







