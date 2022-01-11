Trabzonspor maçında ikisi bir arada: Visca ve Nwakaeme

3 yıllık özlem bitti, Trabzonspor Edin Visca’yı renklerine bağladı... Fırtına’nın bomba transferi, cumartesi günü Sivas deplasmanında ilk kez Bordo-Mavili formayı giyecek, Trabzosporlular’ın büyük hayali gerçekleşecek. Sol tarafta Nwakaeme, sağda Visca kanatlarıyla Karadeniz ekibi sahada olacak. Ligin en iyi kenar oyuncuları olarak gösterilen Nwakaeme ile Visca’nın birlikte gösterecekleri performans, şimdiden büyük heyecan vadediyor. Öyle ki sezon başından beri sol tarafı çok etkili kullanan Trabzonspor, artık sağ kanattan da rakiplerini fazlasıyla zorlayacak, kusursuz bir hücum gücüne ulaşacak. Teknik direktör Abdullah Avcı ise hücum hattına yeni bir formül arıyor.

Ya Ömür ya Bakasetas...

Öyle ki Visca’nın 11’e girmesiyle Bakasetas- Abdülkadir Ömür ikilisinden biri yedeğe çekilecek. Hamsik ile Dorukhan’ın orta sahadaki yeri garanti gözükürken, Avcı merkezde Ömür ya da Bakasetas’tan birini tercih etmek zorunda. Hafta sonuna kadarki idman performansları, 11 konusunda belirleyici olacak. Son maçlardaki gibi Siopis ve Berat da forma rekabetine katılacak.

Visca 4 gol 9 asist

Türkiye’de 10. sezonunu geçiren Edin Visca, Süper Lig ’in tartışmasız en istikrarlı hücum oyuncusu... 310 maçta toplam 84 gol atıp, 87 asist yapan Bosnalı futbolcu, ilk yarıda Başakşehir formasını 18 karşılaşmada terletti, 13 kez skora etki (4 gol, 9 asist) etti.

Nwakaeme 6 gol 7 asist

Trabzonspor kariyerindeki en iyi lig başlangıcına imza atan Nwakaeme, çıktığı 16 maçta 6 gol, 7 asistlik hücum performansı gösterdi. Son oynanan Yeni Malatya karşılaşmasında Cornelius’a müthiş bir gol pası veren Nijeryalı yıldız, sakatlıktan süper döndü.

43 puan kazandırdılar

Nwakaeme’nin bu sezon gol ya da asist yaptığı lig maçlarında Trabzonspor 31 puanı hanesine yazdırdı. Nijeryalı futbolcu bu 31 puanın 22’s ine direkt katkı verdi. Edin Visca ise ilk yarıda Başakşehir’e 21 puan kazandırdı. Yani bu ikilinin gol ve asistleriyle takımlarına toplam puan katkısı; 43... Artık Visca ile Nwakaeme, kalan 18 maçlık lig periyodunda Trabzonspor’un tarihi şampiyonluğu için omuz omuza mücadele verecek.