Süper Lig 'in 6. haftasında konuk ettiği Trabzonspor 'u 3-2 mağlup eden Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Takımımın sonuna kadar savaştığını ve galibiyeti hak ettiğini vurgulayan Montella, forvetsiz maça başlamasıyla ilgili konuştu, ''Çok temiz 10 tane gol pozisyonumuz vardı. Takımım sonuna kadar mücadele etti ve galibiyeti aldı. Bütün sezon forvetsiz oynayamazsınız. Britt Assombalonga ve Artem Dzyuba'yı dört gözle bekliyorum.'' dedi.

Belhanda'nın iptal edilen golünde hakemin hata yaptığını vurgulayan Montella, ''Belhanda'nın golü, hiçbir şekilde iptal edilmemesi gereken bir gol. Hakem topa dokunulmadığını düşünmüş olabilir ama VAR'ın devreye girmesi gerekiyor. Hakem hata yapabilir ama VAR bunu düzeltmeli. Tertemiz bir goldü.'' ifadelerini kullandı.







