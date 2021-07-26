Trabzonspor , Riva kampındaki son hazırlık karşılaşmasını bugün Kasımpaşa ile oynayacak. İlk maçta Ümraniyespor’u 5-3 yenen, sonrasında bir diğer TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor’u 1-0’lık skorla mağlup eden Trabzonspor, önceki gün Başakşehir ile 0-0 berabere kalmıştı. Bordo-Mavililer, TFF’nin Riva’daki tesislerinde Kasımpaşa ile son özel maçına çıkacak.

Trabzonspor-Kasımpaşa maçı ilk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, Trondsen, Berat, Marek Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

Kasımpaşa: Harun, Tarkan, Brecka, Feyzi, Mortadha, Doğucan, Travnik, Hajradinovic, Ahmet, Yusuf, Umut.

Maçtan dakikalar

Dakika 1: Maç başladı.

Dakika 5: Trabzonspor gole çok yaklaştı. Ceza sahasına giren Gervinho'nun vuruşunda kaleci Harun Tekin gole izin vermedi.

Dakika 7 GOL: Kasımpaşa, Umut Bozok'un attığı golle Trabzonspor karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Dakika 23 GOL: Trabzonspor eşitliği yakaladı. Sağ kanattan Bakasetas'ın kullandığı kornerde Nwakaeme, topu kafayla ağlara gönderdi ve maça 1-1'lik eşitlik geldi.

Dakika 45: Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Trabzonspor maçı şifresiz hangi kanalda? Trabzonspor-Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF’nin Riva’daki tesislerinde oynanacak Trabzonspor-Kasımpaşa hazırlık maçı saat 19.00'da başlayacak. A Spor'dan şifresiz olarak ekranlara gelecek karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Marek Hamsik ısınıyor

18 Temmuz’da Trabzonspor kampına katılan Marek Hamsik, 1 hafta sonra ilk maçına Başakşehir karşısında çıktı. Önceki gün oynanan hazırlık mücadelesinin son yarım saatlik bölümünde forma giyen Slovak yıldız, topu her ayağına aldığında kalitesini konuşturdu. Te knik direktör Abdullah Av cı, ısınma turlarında olan Hamsik’in 5 Ağustos’taki Konferans Ligi maçına kadar beklenen seviyeye ulaşacağı görüşünde.

Koita riske edilmiyor

Arka adalesinde gerilme olduğu için Başakşehir maçında kadroda yer almayan Fode Koita’nın, bugünkü Kasımpaşa karşılaşmasında da oynaması beklenmiyor. Sağlık heyetiyle görüşen teknik direktör Abdullah Avcı’nın, hazırlık maçında oyuncusunu riske etmeyeceği öğrenildi. Bordo-Mavililer’in bugünkü mücadeleye ideale yakın bir 11’le çıkacağı belirtildi.