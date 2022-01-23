Sakatlıkları süren Muslera, Diagne, Işık Kaan ve Alpaslan’ın oynaması beklenmiyor. Afrika Kupası’na giden Mohamed de Trabzonspor maçında olmayacak. Kırmızı kart cezası 1 maça inen Taylan, sarı kart cezası biten Berkan ile Cezayir Milli Takımı’ndan dönen Feghouli oynayabilecek. Öte yandan pandemi döneminde kampa girmeyen Galatasaray dün akşam Florya’da kampa girdi.

3 futbolcu sınırda

Galatasaray’da Trabzonspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-Kırmızılı ekipte Luyindama, Yedlin ve Ömer Bayram, bugün kart görmeleri halinde ligin 24. haftasında deplasmanda oynanacak olan Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

Tribünün yarısı boş

Nef Stadı'nda dün itibarıyla Trabzonspor maçına olan ilgi, stat kapasitesinin yarısından azdı. Kombine sahipleri de dahil edildiğinde satılan bilet sayısı 22 bini geçti. Bu da statta büyük boşluklar olacağı anlamına geliyor. Bugünkü satışlarla birlikte 25 bin taraftar sayısının aşılması hedefleniyor.