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Trabzonspor maçı öncesi Konyaspor’da son dakika!

Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor, lider Trabzonspor'a konuk olacak. İşte Trabzonspor maçı öncesi Konyaspor’da son dakika gelişmeleri...

13 Şubat 2022, Pazar 10:39 Son Güncelleme:
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Trabzonspor maçı öncesi Konyaspor’da son dakika!

Süper Lig ’de oynadığı son 8 maçta 7 galibiyet alan Konyaspor , Türkiye Kupası’nda ise Karagümrük’e elendi. 120 dakikalık maçta 5-4 mağlup olan Yeşil-Beyazlılar’da, Sehiç kaleye dönüyor. Ahmed Hassan’ın ağrıları büyük oranda geçerken, Cikalleshi’nin ise durumu belirsiz.

Ahmed Hassan mucizesi

Hafta içinde kupadaki Karagümrük maçında 2 gol atan ve adalesinden sakatlanan Ahmed Hassan, Trabzonspor mücadelesine yetiştirildi. 3 gündür yoğun tedavi uygulanan Mısırlı yıldız, 11’de oynamak istiyor. Lig ve kupada çıktığı son 8 maçta 6 gol bulan Ahmed Hassan, Konyaspor’un 1 numaralı hücum silahı durumunda.

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(ÖZET) Trabzonspor - Konyaspor maç sonucu: 2-1


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