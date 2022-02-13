Trabzonspor maçı öncesi Konyaspor’da son dakika!

Süper Lig ’de oynadığı son 8 maçta 7 galibiyet alan Konyaspor , Türkiye Kupası’nda ise Karagümrük’e elendi. 120 dakikalık maçta 5-4 mağlup olan Yeşil-Beyazlılar’da, Sehiç kaleye dönüyor. Ahmed Hassan’ın ağrıları büyük oranda geçerken, Cikalleshi’nin ise durumu belirsiz.

Ahmed Hassan mucizesi

Hafta içinde kupadaki Karagümrük maçında 2 gol atan ve adalesinden sakatlanan Ahmed Hassan, Trabzonspor mücadelesine yetiştirildi. 3 gündür yoğun tedavi uygulanan Mısırlı yıldız, 11’de oynamak istiyor. Lig ve kupada çıktığı son 8 maçta 6 gol bulan Ahmed Hassan, Konyaspor’un 1 numaralı hücum silahı durumunda.



