Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor sahasında Konyaspor'u konuk ediyor.





UEFA Avrupa Ligi'nden elenen ancak yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek olan Bordo-Mavililer, rakipleri Galatasaray ile Beşiktaş 'ın birbiriyle oynadığı haftayı iyi değerlendirmek, Konya da 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek için sahaya çıktı.

Zorlu mücadele öncesinde Yeşil-Beyazlılar'a kötü haber geldi. Konyaspor'un golcüsü Muhammet Demir sakatlandı. İç Anadolu ekibinden yapılan açıklamada sağ arka uyluk adalesinde ağrı hisseden tecrübeli forvetin maç kadrosundan çıkartıldığı ifade edildi. Tecrübeli oyuncu zorlu maçta takımını yalnız bıraktı.



