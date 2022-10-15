Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Yarın akşam Vodafone Park Stadı'nda oynanancak müsabaka saat 20:00'de başlayacak ve Ali Şansalan tarafından yönetilecek. Şansalan’ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Süleyman Özay yaparken, Mustafa Kürşad Filiz dördüncü hakem olacak.

SAISS VE EMRECAN'IN YOKLUĞUNDA STOPER KARARI NE OLACAK

Ligde averajla 2'nci sıraya kadar yükselmesine rağmen eleştirilerden bir türlü kurtulamayan Valerien Ismael, Trabzonspor karşısında hücum ağırlıklı bir futbol oynatmayı düşünüyor. Orta saha ve hücum üçlülerini belirleyen Ismael'in yapacak olduğu tek tercih stoperde olacak. Giresunspor maçında hem Saiss hem de Emrecan'ın sakatlanması takımda bir anda sol stoper eksikliğine yol açtı. Takımda şu an Montero'dan başka sol stoper bulunmadığı için, Valerien Ismael'in Tayyip Talha'nın yanına İspanyol stoperi yazması bekleniyor. Defansın sağında Rosier, solunda ise Masuaku görev yaparken, kale yine Ersin'in olacak.

GHEZZAL VE SALİH OYNAYACAK SEVİYEYE GELDİ

Hafta içinde teknik direktör Valerien Ismael'i sevindiren gelişmeler de oldu. Başkan Ahmet Nur Çebi ve sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın kendisine destek veren açıklamalarına, Salih ve Ghezzal'ın tamamen oynayacak seviyeye gelmelerinin de eklenmesi Ismael'i mutlu etti. Fransız teknik adamın oldukça düşük bir form seviyesinde olan Dele Alli'yi kulübeye gönderip, hücuma yakın olarak Salih'i kullanması kadroda sürpriz sayılmayacak bir değişiklik olacak. Trabzonspor maçının orta sahasını Josef ve Gedson'la kuracak olan Ismel, Ghezzal'ın tamamen iyileşmesiyle hücumda ideal üçlüsünü de bulmuş olacak. Beşiktaş'ın yarın akşamki gol silahları N'Koudou - Ghezzal - Weghorst olarak tahtaya yazılacak.

Siyah beyazlıların Trabzonspor karşısındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Ersin - Rosier, Tayyip Talha, Montero, Masuaku, Josef, Gedson, Salih, Ghezzal, N'Koudou, Weghorst



