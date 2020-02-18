Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Antrenmana bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz ile soğuk algınlığı olan Adem Ljajic katılmadı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. İdman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Süper Lig’de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın (19 Şubat) saat 11.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.