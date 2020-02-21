Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş’ta Boateng şov

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, Trabzonspor ile oynayacakları dev mücadelenin taktiğini büyük ölçüde hazırladı. Kafasındaki ilk 11’i hemen hemen netleştiren Sergen hocanın sistemindeki en önemli hücum rolünü, devre arasında Fiorentina’dan alınan dünyaca ünlü yıldız Kevin Prince Boateng üstlenecek.

Kısa sürede takıma adapte olan ve takım arkadaşlarıyla da çok iyi anlaşan Boateng, Adem Ljajic’in yokluğunda serbest adam rolünü üstlenecek. Ataklarda topların, Ganalı yıldızla buluşmasını isteyen Yalçın, tecrübeli oyuncudan maksimum verimi almak istiyor.

Kader adamlarından...

32 yaşındaki oyuncunun atacağı paslar ve şutlarla, en az Burak Yılmaz kadar, Kartal adına kaderi çizecek isim olması bekleniyor. Nefes kesecek yarınki kapışma öncesi morali de oldukça yüksek olan Ganalı futbolcu, dünkü antrenmanda da şov yaptı.

İdmanda hırsının yanı sıra son derece istekli bir görüntü sergileyen tecrübeli oyuncu, Trabzon’la oynayacakları kritik kapışmaya her anlamda hazır olduğunu kanıtladı. Bu arada ayak tenisi turnuvasında Atiba ve Necip Uysal’la birlikte yer alan Boateng, şık hareketleriyle göz doldurdu.

Güven ve Boyd da, Boateng’in hareketlerine hayran kaldı.

Boateng, topla hünerlerini böyle sergilerken, idman sırasında da alkışları topladı.

Ayak tenisinde kazanan Boateng, Necip ve Atiba’lı takım, işte böyle zafer pozu verdi.

Orhan Yıldırım