Belözoğlu ve Bulut ile konuştuğunu oyunculara anlatan başkan, onların şampiyonluğa inancının tam olduğunu ancak bunun takımın sahada topyekün sergileyeceği radikal değişikliklere, takım oyununa bağlı olduğunu söyledi.

Trabzon maçı için iddialı konuştu

Başkan kalan 15 hafta için takımın kalitesine güvendiğini ve aile ortamının, takım ruhunun ve sinerjinin yeniden yakalanması durumunda şampiyon olacaklarına inandıklarını söyledi. Trabzonspor maçını kazanacaklarına olan inancını ifade eden Başkan Ali Koç, takımın gücüne ve karakterine güvendiğini dile getirdi.