Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor , sahaya iniyor. Abdullah Avcı yönetimindeki son şampiyon, ilk hazırlık maçını MTK Budapeşte ile oynayacak. Geçtiğimiz sezon kiraladığı Stefano Denswil'in bonservisini alan, Jens Stryger Larsen, Doğucan Haspolat, Eren Elmalı ve Trezeguet hamleleriyle adından söz ettiren Bordo Mavililer, Macar ekibini mağlup edip moral depolamayı hedefliyor.

Trabzonspor maçı ne zaman? Trabzonspor - MTK Budapeşte maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor - MTK Budapeşte hazırlık maçı 14 Temmuz Perşembe günü oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak. A Spor'dan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Trabzonspor - Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor, ikinci hazırlık maçında ise 16 Temmuz Cumartesi günü Slovacko ile karşılaşacak. Saat 18.00'de başlayacak bu karşılaşma da A Spor'dan futbolseverlerle buluşacak. Trabzonspor'un 4 Temmuz'da başlayan Slovenya kampı, 17 Temmuz'da sona erecek. 17 Temmuz’da 3 gün izin yapacak olan Fırtına, 20-29 Temmuz tarihleri arasında hazırlık kampının 2. etabını yapmak üzere Avusturya’ya gidecek.

Yüksek tempoda çift kale maç

Cornelius’un da kampa katılmasının ardından Trabzonspor’da eksik oyuncu kalmadı. Slovenya’da tempo her geçen gün biraz daha artarken, sabah antrenmanındaki çift kale maç kıran kırana geçti. Teknik direktör Abdullah Avcı oyuncularına sık sık uyarılarda bulunurken, idman sonrasında öğrencilerinin hırsından memnun olduğunu söyledi. Öte yandan genç isimlerden Emrehan Gedikli, maçta kısa süreli sakatlık geçirirken, kesin durumu kontrollerin ardından netleşecek.

Denswil ve Hugo takımdan ayrı

Sağ arka adalesinde sakatlığı bulunan vekampın başından beri takımdan ayrı kalan Stefano Denswil, fizyoterapist eşliğinde çalışıyor. Vitor Hugo ise kasık bölgesinde ağrısı olduğu için dün sabahki antrenma katılamadı. Brezilyalı futbolcunun sıkıntısının ciddi olmadığı ve 1-2 gün içinde takıma katılacağı öğrenildi. Uğurcan Çakır ve Serkan Asan da salonda hazırlıklarını sürdürdü.