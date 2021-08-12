Trabzonspor , UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Molde ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı 3-3 tamamlayan Trabzonspor, Norveç'te işi bitirmek ve evine tur biletiyle dönmeyi amaçlıyor. Basın toplantısında konuşan teknik patron Abdullah Avcı, "Avrupa kupaları hedeflerimizden biri. Hem geçen maçın analizlerini yaptık hem de pratiklerini yaptık. Maça hazırız" dedi. Bordo-Mavililer’de sakatlıkları süren Koita, Abdülkadir Ömür ve Dorukhan, Norveç’e giden kafilede yer almadı.

Molde-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Aker Stadyumu'nda oynanacak Molde-Trabzonspor maçını Portekiz Futbol Federasyonundan Fabio Verissimo yönetecek. TSİ 19.00'da başlayacak ve A Spor'dan şifresiz olarak ekranlara gelecek karşılaşma ile ilgili detaylar haberimizde olacak.

Molde-Trabzonspor muhtemel 11'ler:

Molde: Linde, Knudtzon, Björnbak, Sinyan, Risa, Hussain, Mannsverk, Eikrem, Hestad, Andersen, Omouijuanfo

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Vitor Hugo, Trondsen, Berat, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

Abdullah Avcı'dan tek değişiklik

Fırtına’nın hocası Abdullah Avcı, 3-3’lük ilk maçın 11’inde tek değişikliğe gitmeyi planlıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Serkan Asan’ın yerine Trondsen ile bugünkü mücadeleye başlamayı düşünüyor. Bruno Peres’i esas mevkisi sağ beke çekecek olan Avcı, solda Trondsen’i görevlendirecek. Karadeniz ekibinin kadrodaki en büyük sıkıntısı, Djaniny dışında golcüsünün olmaması.

Trabzonspor’da 3 önemli eksik

Bordo-Mavililer’de sakatlıkları süren Koita, Abdülkadir Ömür ve Dorukhan, Norveç’e giden kafilede yer almadı. Bu 3 futbolcudan Koita’nın, 16 Ağustos’taki Yeni Malatyaspor mücadelesinde kadroda yer alması bekleniyor. Dorukhan’ın durumu Molde dönüşü yapılacak kontrollerde netleşecek. Abdülkadir’in ise geri dönüş için en az 10 güne ihtiyacı var.

'Geçen maçın analizlerini yaptık'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı karşılaşma öncesinde basın toplantısı düzenledi. İddialı açıklamalarda bulunan tecrübeli hoca, "Avrupa kupaları, bu sezon önemli hedeflerimizden biri. Hem geçen maçın analizlerini yaptık hem de pratiklerini yaptık. Maça hazırız. Burada tur atlayacak sonucu elde edip, yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'Molde'yi iyi tanıyorum'

Avcı'yla beraber basın toplantısına çıkan Norveçli oyuncu Anders Trondsen de şu ifadeleri kullandı: "Molde'yi iyi tanıyorum. 5-6 tane iyi arkadaşım var. Ellerinde çok iyi oyuncular var ve kolay maç olmayacak. Sahanın zemini farklı. Umarım istediğimiz sonucu alırız."

Başkan Ahmet Ağaoğlu: Molde’den iyiyiz

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Norveç yolculuğu öncesi Trabzon Havalimanı’nda açıklamalarda bulundu. Trabzonspor’un patronu, “Pandemiden sonra ilk uzun seyehatimiz. Bu tecrübeyi unutmuştuk. İnşallah turu atlayarak memlekete döneriz. Takım hemen hemen hazır. Onların artısı ise şu ana kadar 19 maç yapmış olmaları. Bizim ikinci resmi maçımız. Fakat her alanda onlardan daha güçlüyüz ve iyiyiz. İnşallah aksilik olmaz ve turu atlarız” dedi. İlk maçtaki 3-3’lük skoru yorumlayan Başkan, “Oldukça iyiydik. Oynanan futbolu beğendim. Sadece defans zaafiyeti oluştu. Abdullah hocanın en çok önem verdiği şey; savunma güvenliği. Şampiyonluk mücadelesi verecek kadroyu neredeyse tamamladık. Bundan sonra hakemin başlama düdüğünü bekleyeceğiz” diye konuştu.