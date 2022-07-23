Trabzonspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor-Torino maçı (CANLI)

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor , hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Torino ile karşılaşıyor. İlk kamp dönemini Slovenya'da geçiren ve burada oynadığı hazırlık maçında MTK Budapeşte'yi 2-1 mağlup edip, Slovacko ile 2-2 berabere kalan Fırtına, en ciddi sınavında Torino'yu devirip moral depolamak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, ideale yakın 11’le karşılaşmaya başladı. Karadeniz ekibi, 25 Temmuz Pazartesi günü ise bir diğer Çizme ekibi Empoli ile hazırlık maçı oynayacak.

Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Larsen, Dorukhan, Hugo, Eren, Berat, Hamsik, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Cornelius





MAÇ BAŞLADI





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Trabzonspor-Torino maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

Bordo Mavili ekibin kamp yaptığı otele yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kitzbühel kasabasında oynanan Trabzonspor-Torino maçı TSİ 19.00'da başladı. A Spor'dan naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.