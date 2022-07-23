Trabzonspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor-Torino maçı (CANLI)
Trabzonspor, yeni sezon öncesi en ciddi sınavını verecek ve İtalya Serie A ekiplerinden Torino ile hazırlık maçı oynayacak. Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, güçlü rakibini devirip moral depolamak istiyor. Karşılaşmanın yayın ve saat bilgilerini merak eden Bordo Mavili ekip taraftarları, Trabzonspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor-Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor , hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Torino ile karşılaşıyor. İlk kamp dönemini Slovenya'da geçiren ve burada oynadığı hazırlık maçında MTK Budapeşte'yi 2-1 mağlup edip, Slovacko ile 2-2 berabere kalan Fırtına, en ciddi sınavında Torino'yu devirip moral depolamak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, ideale yakın 11’le karşılaşmaya başladı. Karadeniz ekibi, 25 Temmuz Pazartesi günü ise bir diğer Çizme ekibi Empoli ile hazırlık maçı oynayacak.
Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Larsen, Dorukhan, Hugo, Eren, Berat, Hamsik, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Cornelius
MAÇ BAŞLADI
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Trabzonspor-Torino maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor?
Bordo Mavili ekibin kamp yaptığı otele yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kitzbühel kasabasında oynanan Trabzonspor-Torino maçı TSİ 19.00'da başladı. A Spor'dan naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.