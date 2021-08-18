Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam eden ve Molde engelini aşarak İtalyan devi Roma'nın rakibi olan Trabzonspor , güçlü rakibini turun ilk ayağında Trabzon'da ağırlayacak. Karadeniz temsilcisi, Jose Mourinho'nun Roma'sı karşısında rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Karadeniz ekibinde sakatlıkları düzelen Koita, Abdülkadir Ömür ve Dorukhan Toköz takımla çalışmalara başlarken, eksik oyuncu bulunmuyor.

Trabzonspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

19 Ağustos Perşembe günü Medical Park Stadı’nda oynanacak Trabzonspor-Roma maçı TSİ 20.30'da başlayacak. ATV’den naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan Matej Jug yönetecek. Karşılaşmanın canlı anlatımı, skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Abdullah Avcı aynı 11'le

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın ligde Yeni Malatyaspor ile oynadıkları karşılaşmadaki 11’ini koruyarak Roma karşısına da aynı 11 ile çıkması bekleniyor.

Trabzonspor'un Roma karşısındaki muhtemel 11’i: Uğurcan- Serkan, Edgar Ie, Hugo, Peres, Berat, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

Avrupa kupalarındaki 138. maçı

Bordo Mavili ekip, Roma karşısında Avrupa kupalarındaki 138. maçını oynayacak. Trabzonspor, geride kalan 137 maçta 50 galibiyet, 36 beraberlik ve 51 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 176 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 188 gol gördü.

Trabzonspor'un Avrupa serüveni

Karadeniz ekibi, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 28, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi’nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası’nda 12, UEFA Intertoto Kupası’nda 8 maç ve UEFA Konferans Ligi’nde de 2 maç oynadı.