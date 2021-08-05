Süper Lig 'de 2020/21 sezonunu 71 puanla 4. sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde oynamaya hak kazanan Trabzonspor , 3. Eleme Turu ilk maçında Molde’yi ağırlayacak. Karadeniz ekibi, ev sahibi avantajını kullanıp sahadan mutlu ayrılmaya çalışacak. Trabzonspor'da sakatlıkları olan Fode Koita ve Abdülkadir Ömür kadroda yer almayacak. Eşleşmenin rövanş müsabakası 12 Ağustos Perşembe günü Norveç’in Molde kentinde yapılacak.

Trabzonspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Molde maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Medical Park Stadı’nda bu akşam saat 20.30’da başlayacak ve Almanya Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers’in düdük çalacağı Trabzonspor-Molde maçı, A Spor'dan naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Trabzonspor - Molde maçı ile ilgili tüm detaylar anbean haberimizde olacak.

Trabzonspor-Molde ilk 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Bruno Peres, Bakasetas, Berat Özdemir, Marek Hamsik, Gervinho, Djaniny, Nwakaeme

Molde: Linde, Knudtzon, Sinyan, Gregersen, Risa, Aursnes, Mannsverk, Hussain, Hestad, Omoijuanfo, Brynhildsen

508 günlük hasret bitiyor

Bordo-Mavililer, tam 508 gün sonra Akyazı’da bir maçı taraftarının önünde oynayacak. Satışa sunulan biletlerin yarıdan fazlası biterken, bugün Medical Park Stadı’nda yaklaşık 20 bin seyircinin tribünlerde yer alması bekleniyor. Pandemi sürecinde taraftarının yokluğunu derinden hisseden Fırtına, karşılaşmada avantajlı bir skor elde edip, 12 Ağustos’taki rövanşa iddialı çıkmak amacında.

Avrupa arenasında 136. karşılaşma

Karadeniz ekibi, Molde karşısında Avrupa kupalarındaki 136. maçını oynayacak. Trabzonspor, geride kalan 135 maçta 50 galibiyet, 34 beraberlik ve 51 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 172 kez havalandıran Fırtına, kalesinde ise 183 gol gördü. Trabzonspor, 2019-2020 sezonunda şampiyonluğu kıl payı kaçırıp ligi ikinci sırada bitirmesine rağmen, UEFA’dan aldığı men cezası nedeniyle Şampiyonlar Ligi ön elemelerine gidememişti.

Abdullah Avcı, galibiyetin şifresini verdi

Fırtına’da, teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşma öncesi takımını uyardı. Molde’nin kendi liginde 14 maç oynadığını ve hazır bir rakip olduğunu belirten tecrübeli hoca, “Öncelikle rakipten çok koşmamız ve mücadele etmemiz gerekiyor. Sabırlı ve akıllı oynayacağız. Topu iyi kullanacağız, onlara geçtiğinde de hızlı hücuma çıkmalarına izin vermeyeceğiz” dedi.

Marek Hamsik'e özel görev

Özellikle orta sahanın kritik bölge olduğuna vurgu yapan Avcı, “Merkezde kesinlikle basit hata istemiyorum. Geri dönüşlerde sıkıntı çekmemek için geniş boşluklar bırakmamalıyız” ifadelerini kullandı. Berat-Hamsik-Bakasetas orta saha üçlüsüyle başlamayı planlayan Avcı, özellikle Hamsik’in Berat’a yardım etmesini istedi.

Molde oldukça formda

Norveç Ligi’nde 14 maça çıkıp, 30 puanı hanesine yazdıran Molde, liderlik koltuğunda oturuyor. Bu periyotta 34 kez rakip fileleri havalandıran Norveç ekibi, kalesinde sadece 13 gol gördü. Erling Moe yönetimindeki Molde, Norveç Kupası’nda da emin adımlarla yoluna devam ediyor. Konferans Ligi’nde bir önceki turda Servette’yi eleyen Molde, sezonu 3 ay önce açtığı için oldukça formda ve fizik olarak hazır şekilde Trabzonspor’un karşısına çıkacak.