Fransız ekibi Lille’in Yusuf Yazıcı aşkı bitmiyor… Daha önce milli yıldız için Trabzonspor’a 15 milyon euro teklif eden ve bu teklifi kabul görmeyen Ligue 1 temsilcisi, Karadeniz ekibinin kapısını bir kez daha çaldı… Taraflar İstanbul’da bir araya geldi. Yapılan toplantıda Lille teklifini arttırdı ve Bordo-Mavililer’e 16 milyon euro bonservis artı 25 yaşındaki Portekizli stoper Edgar Le ve bir sonraki satıştan %10 pay teklif etti.

YİNE GÖRÜŞECEKLER

Ancak, Trabzonspor yönetimi Fransızların bu teklifini de reddetti. Bordo-Mavililer, Lille’den Edgar Le’nin yanı sıra 18 milyon euro bonservis ve bir sonraki satıştan %20 pay istedi. Kıran kırana geçen pazarlıklarda uzlaşma sağlanamadı. Lille yetkilileri düşünmek için süre istedi ve masadan kalktı. Tarafların hafta sonu bir kez daha bir araya geleceği ve işi netleştireceği öğrenildi. (Akşam)