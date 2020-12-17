Trabzonspor lige döndü

Bu sezon 8. haftanın sonunda Newton'la yollarını ayıran ve takımı Abdullah Avcı'ya emanet eden Bordo-Mavililer henüz tecrübeli hocayla mağlubiyet yaşamadı. Başarılı çalıştırıcıyla ligde çıkışa geçen Fırtına, 'Son Şampiyon' unvanıyla çıktığı Türkiye Kupası'nda istediğini alamadı. Adana Demirspor'a elenen Trabzonspor son 32 Turu'nda kupaya havlu attı.

Hedef zirve yarışı

Cezası nedeniyle Avrupa'ya da gidemeyen Karadeniz ekibinin elinde böylece yalnızca lig kaldı. Avcı ile toparlanma sürecine giren Fırtına zor gözükse de ligde yeniden zirve yarışının içerisine girmeyi hedefliyor.