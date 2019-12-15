UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşaması tamamlanırken, Trabzonspor ile ilgili ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Süper Lig’de 14 haftada attığı 27 golle ligin en skorer ekiplerinden biri olan Bordo- Mavililer, Avrupa’da skor üretmekte zorlandı. C Grubu’nda Basel, Getafe ve Krasnodar ile mücadele eden, 6 maç sonunda rakip filelere yalnızca 3 gol bırakan Karadeniz ekibi, Norveç temsilcisi Rosenborg ve Rus takımı CSKA Moskova ile Avrupa Ligi gruplarının en az gol atan ikinci takımı oldu. Bu alanda Kupa 2’nin en kötüsü ise İsviçre ekibi Lugano (2).

Gelirlerin yarısına el konuldu

4 yıl sonra Avrupa bileti alan Karadeniz devi aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratırken, maddi anlamda da işler istenildiği gibi gitmedi. İlk olarak UEFA, daha önceki dönemlerde Finansal Fair- Play (FFP) kurallarını ihlal etmesi nedeniyle Trabzonspor’un, Avrupa’dan elde edeceği gelirin yarısına el koymaya karar verdi. Gruplara kalmayı başaran Bordo-Mavililer katılım payı olarak 2.9 milyon Euro’nun (18.7 milyon TL) sahibi oldu. Ancak UEFA bu rakamın yüzde 50’sine el koyunca, kasaya 1.4 milyon Euro (9.3 milyon TL) girdi.

Hedeflenen rakama ulaşılamadı

Gruplarda çıktığı 6 maçta 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Trabzonspor bu süreçte de sadece beraberlik primi olan 190 bin Euro’nun (1.2 milyon TL) sahibi oldu. Ancak bu rakamın da yarısı UEFA’ya gitti ve Karadeniz ekibi sadece 95 bin Euro (614 bin TL) kazandı. Fırtına böylece Kupa 2’den yaklaşık 1.5 milyon Euro’luk (9.7 milyon TL) bir gelir elde etti ve finansal anlamda hedeflediği rakamlara ulaşamadı.

Atalay Özçelikli