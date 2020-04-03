Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performans ile şampiyonluk yarışının en büyük adaylarından biri olan Trabzonspor, lige her ne kadar kötü bir başlangıç yapmış olsa da ligin 2.yarısında maçlarda aldıkları etkili sonuçlarla zirve yolundaki ilerleyişlerini devam ettiriyordu. Bordo Mavili ekip hangi süreçten geçti, hangi maçlarda fire verdi, hangi maçlarda fark attı? Bu soruların yanıtlarını tek bir haberde bulabilirsiniz. Fanatik.com.tr olarak Trabzonspor'un 26 maçlık periyodunu sizler için hazırladık.

Hazırlayan: Mehmet Caner Kolağasıgil

1.hafta - 18 Ağustos 2019 - Kasımpaşa 1-1 Trabzonspor

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 4 gün önce Sparta Prag’ı eleyen Trabzonspor, Süper Lig’deki ilk maçında ise Kasımpaşa ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın ilk 20 dakikasında etkili bir oyun ortaya koyan Bordo- Mavililer, birçok fırsattan yararlanamadı. Karadeniz ekibi, aradığı golü ise 34. dakikada buldu. Abdülkadir Ömür’ün pasında topla buluşan Sörloth, takımını 1-0 öne geçirdi. Ancak ev sahibi ekibin yanıtı gecikmedi. 40’ta Koita ile gole yaklaşan Kasımpaşa, kullandığı kornerde eşitliği sağladı. İstanbul ekibi, Aytaç Kara’nın sayısıyla soyunma odasına giderken dengeyi getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın da sonucu oldu ve ekipler sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

2.hafta - 25 Ağustos 2019 - Trabzonspor 2-1 Yeni Malatyaspor

Trabzonspor sezonun ilk iç saha maçında Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Bordo Mavililer sahadan 2-1'lık galibiyetle ayrıldı ve gelecek haftaki Fenerbahçe maçı öncesi moral buldu. Ev sahibinde goller Abdülkadir Ömür ve Joao Pereira'dan gelirken, Malatya'nın tek sayısını Eren Tozlu attı. Trabzonspor seyircisi oynanan agresif ve iyi oyundan ötürü maç esnasında birçok kez şampiyonluk tezahüratları yaptı ve bu sezonki hedefi futbolculara ve teknik heyete adeta göstermiş oldu.

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3.hafta - 1 Eylül 2019 - Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor

Süper Lig'de sezonun ilk büyük maçında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u konuk ederken karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe ilk puan kaybını yaşasa da iki takım da yenilgisizliklerini sürdürmeyi başardılar. Fenerbahçe'nin golü 14. dakikada Garry Rodrigues'ten geldi. Trabzonspor'un golü ise 28. dakikada Ekuban'dan geldi.

4.hafta - 15 Eylül 2019 - Trabzonspor 2-2 Gençlerbirliği

Süper Lig’de sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bu sezon 4. hafta sonunda 3. beraberliğini aldı. Ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan, ikinci haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor’u 2-1 yendikten sonra Fenerbahçe karşısında da İstanbul’dan 1-1’lik beraberlikle dönen bordo-mavililer, Gençlerbirliği maçında da 2-2’lik sonuçla sahadan ayrıldı. Trabzonspor, ilk 4 haftada 3 beraberlik alarak 6 puan kaybetti. Ligin yeni takımı Gençlerbirliği ilk puanını Trabzonspor deplasmanında kazandı. Başkent ekibi, Çaykur Rizespor’a 1-0, Gazişehir Gaziantep’e 4-1, Medipol Başakşehir’e 2-1 yenildikten sonra, Trabzonspor ile 2-2 berabere kalarak ilk puanını elde etti. Trabzonspor’un kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu Daniel Sturridge, ilk kez bordo-mavili formayı giydi. Sturridge, 70. dakikada Donis Avdijaj’ın yerine oyuna dahil olarak yeni takımında ilk maçına çıktı. Genç oyuncu Fıratcan Üzüm de 86. dakikada Abdulkadir Parmak’ın yerine oyuna girerek ilk kez bordo-mavili takım formasını giyen bir diğer oyuncu oldu.

5.hafta - 23 Eylül 2019 - Sivasspor 2-1 Trabzonspor

Süper Lig’de sezonun başında ligin en tehlikeli takımlarından biri olarak gösterilen ve hazırlık dönemindeki futboluyla dikkatleri üzerine çeken Sivasspor, ilk haftada sahasında Beşiktaş’ı 3-0 yenmişti. Ancak daha sonra beklenmedik şekilde düşüşe geçen Yiğidolar, deplasmanda Rizespor’a 2-1 yenilirken, Gazişehir ve Başakşehir’le 1-1 berabere kaldı. Trabzon karşısında sahaya galibiyet parolasıyla çıkan ev sahibi, henüz mücadelenin başında golü yedi ama buna rağmen oyundan kopmayarak ilk yarının son anlarında Fernando ile beraberliği sağladı. Konuk ekip Trabzon’da Sörloth’un kaçırdığı penaltı sonrasında iyice motive olan Kırmızı- Beyazlılar, uzatmaların 90+6 dakikasında Uğur Çiftçi’nin ayağından bularak, ligde 3 maçın ardından yine galibiyete taraftarı önünde ulaştı.

6.hafta - 29 Eylül 2019 - Trabzonspor 4-1 Beşiktaş

Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. İstediği oyunu skora yansıtamayan Bordo Mavili ekip çalkantılı günler geçirirken yeniden taraftarları ile barışmak için bu zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyordu. Ünal Karaman'ın taktiği tuttu ve Fırtına güçlü rakibi Beşiktaş karşısında 4-1'lik skorla 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Alınan bu sonuçla Trabzonspor puanını 9'a yükseltti. Beşiktaş ise 5 puanda kaldı.

7.hafta - 6 Ekim 2019 - Çaykur Rizespor 1-2 Trabzonspor

Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği 7. haftada Trabzonspor Karadeniz Derbisi'nde Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaştı. Yoğun yağış altında oynanan zorlu mücadelede Bordo Mavili ekip 1-0'lık yenilgiden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve mücadeleden 3 puanla ayrılarak zirve yarışına ortak oldu.

8.hafta - 19 Ekim 2019 - Trabzonspor 4-1 Gaziatep FK

Süper Lig´de çıktığı son iki maçını kazanan Trabzonspor, 8’inci hafta mücadelesinde Gaziantep FK’yı konuk etti. Karşılaşmayı Bordo Mavili ekip 4-1'lik skorla yendi ve 3 puanı hanesine yazdıran takım oldu. Alınan bu sonuçla Trabzonspor kendi sahasında yenilmezlik serisini 9 maç çıkardı ve aynı zamanda puanını 15'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Gaziantep ise aldığı mağlubiyetle 11 puanda kaldı.

9.hafta - 28 Ekim 2019 - Başakşehir 2-2 Trabzonspor

Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Başakşehir'le Trabzonspor kozlarını paylaştı. İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmanın ikinci devresinde goller peşpeşe geldi. Liderlik için sahaya çıkan Trabzonspor, yıldızı Sturridge’in penaltısıyla öne geçerken, Başakşehir 6 dakika sonra yine penaltıdan eşitliği buldu. Skrtel’in golü Fırtına’yı şoka soksa da son sözü uzatmada Sörloth söyledi. Bu sonuçla Trabzonspor, puanını 16’ya, Medipol Başakşehir ise 15’e çıkardı.

10.hafta - 2 Kasım 2019 - Trabzonspor 0-1 Göztepe

Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Zirve hesapları yapan Bordo-Mavililer, evinde oynadığı maçtan 1-0'lık yenilgi ile ayrılınca büyük şok yaşadı. Tamer Tuna ile yolları ayıran Göztepe 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu kritik haftada puanı getiren golü 31. dakikada Jerome kaydetti. Alınan bu sonuçla Göztepe puanını 12'ye çıkardı. Trabzonspor ise 16 puanda kaldı ve zirve yarışında geride kaldı.

11.hafta - 10 Kasım 2019 - Trabzonspor 1-0 Alanyaspor

Süper Lig'in 11. haftasında ligin zirvesini yakından ilgilendiren bir maça ev sahipliği yaptı. Ligde uzun süredir lider olarak yoluna devam eden Alanyaspor, yıllar sonra şampiyonluk parolası ile yoluna devam etmek isteyen Trabzonspor'un konuğu oldu. 2 penaltının,2 kırmızı kartın ve tek golün olduğu heyecan düzeyi yüksek maçuı kazanan Bordo Mavili ekip oldu. Trabzonspor kazandığı bu maçla kritik 3 puanı hanesine yazdırdı ve puanını 19'a çıkarttı. Alanyaspor ise 3 puanı kaybederek 19 puanda kaldı.

12.hafta - 23 Kasım 2019 - Ankaragücü 0-3 Trabzonspor

Süper Lig 12. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip golcü futbolcusu Sörloth ile 6. dakikada golü buldu ve Ankaragücü karşısında 1-0 öne geçti. Ev sahibinde Faty 45+1'de ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. İlk yarı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Trabzonspor 49. dakikada Yusuf Sarı'nın attığı golle durumu 2-0'a getirdi. 56. dakikada Nwakaeme attığı golle takımını 3-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı.

13.hafta - 1 Aralık 2019 - Trabzonspor 1-1 Galatasaray

Süper Lig'de 13. haftanın en önemli karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'a konuk oldu. Lider Sivasspor’un kazandığı haftada iki ekibin de kayba tahammülü yoktu. Bordo Mavili ekip sahasında taraftarının da büyük desteği ile golcüsü Sörloth'un da katkısı ile sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmaya çok yakındı. Ancak Fatih Terim'in öğrencileri özellikle 2. yarıda baskılı bir oyun oynayarak buna izin vermedi ve 90. dakikada Nagatomo'nun golü skoru belirledi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve temponun bir an bile düşmediği maçta kazanan çıkmadı.

14.hafta - 8 Aralık 2019 - Antalyaspor 1-3 Trabzonspor

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan Trabzonspor sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak zirve takibini sürdürdü. Bordo-Mavili ekibe galibiyeti getiren golleri Sörloth, Nwakaeme ve Yusuf Sarı kaydetti. Antalya'nın tek golü ise Celutska'dan geldi. Fırtına özellikle ilk yarıda oynadığı etkili futbolla 3 puanı hanesine yazdırdı. Alınan bu sonuçla Trabzonspor puanını 26'ya yükseltti ve takibini sürdürdü. Antalyaspor'da ise kötü gidişat devam etti ve üstü üste mağlubiyetlerle Akdeniz ekibi 12 puanla düşme hattında kaldı.

15.hafta - 16 Aralık 2019 - Trabzonspor 1-2 Denizlispor

Süper Lig'de 15. haftanın kapanış gününde Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'da Denizlispor'u ağırladı. Maça hızlı başlayan Bordo Mavililer, Sörloth ve Nwakaeme ile etkili oldu. 21'de Nijeryalı Nwakaeme ev sahibini 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda daha sert ve hızlı oyunuyla dikkat çeken Denizlispor'da eski Trabzonsporlu Rodallega 59. dakikada Aissati'nin ortasına kafayı harika vurdu ve takımına 1-1'lik beraberliği getirdi. 82'de Rodallega bu kez Berdych'in pasında ceza alanında Uğurcan'a müthiş bir çalım attı ve takımına galibiyeti getirdi. Bu skorun ardından Denizlispor 21 puana ulaşırken, Trabzonspor 26 puanda kaldı.

16.hafta - 23 Aralık 2019 - Konyaspor 0-1 Trabzonspor

Süper Lig'de 16. haftanın kapanış akşamında Trabzonspor, Konya deplasmanında tek attı, 3 aldı! Geçen haftaki Denizli mağlubiyetinden sonra hayata dönen Bordo Mavililer'de golü, bu sezon 10. kez fileleri havalandıran Sörloth kaydetti. Aykut Kocaman'ın ekibi ise kazanamama serisini 9 haftaya çıkardı.

17.hafta - 28 Aralık 2019 - Trabzonspor 6-2 Kayserispor

Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'u konuk eden Trabzonspor, sahadan 6-2 galip ayrıldı, ilk devreyi 3. sırada kapattı. Fırtına'ya galibiyeti getiren goller Sörloth (2), Sturridge (2) Nwakaeme ve Abdulkadir Parmak'tan geldi. Ligin dibine demir atan Kayseri'nin sayılarını ise Ömer Uzun ve Kravets kaydetti.

18.hafta - 19 Ocak 2020 - Trabzonspor 6-0 Kasımpaşa

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı gol yağmuruna tuttu. Bordo mavililer, Jose Sosa, Sörloth (3) ve Nwakaeme(2)'nin golleriyle rakibini 6-0 mağluğ etti. Kasımpaşa'da Jorge Fernandes, ikinci sarı karttan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bordo mavililerin yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir, ilk Süper Lig maçına çıktı.

20.hafta - 1 Şubat 2020 - Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe

Süper Lig’in 20. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Trabzonspor, ilk dakika içinde geri düşmesine rağmen ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup etti. Trabzonspor’un golleri 15. dakikada Sörloth ve 32’de Filip Novak’tan gelirken Fenerbahçe’nin tek golü 45. saniyede Max Kruse’den gelmişti. Bu sonuçla Trabzonspor, 1 maç eksiğiyle puanını 38 yaparak rakibinin 1 puan önüne geçti.

21.hafta - 8 Şubat 2020 - Gençlerbirliği 0-2 Trabzonspor

Şampiyonluk adaylarından Trabzonspor Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına konuk oldu. Uzun süre 0-0 giden mücadelede Bordo mavililer, 79'da penaltıdan Jose Sosa ve 83'de Anthony Nwakaeme'nin golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrılırken şampiyonluk yolunda da çok önemli bir adım attı. Maçın son anlarında ise Norveçli yıldız Sörloth kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

22.hafta - 16 Şubat 2020 - Trabzonspor 2-1 Sivasspor

Süper Lig’de nefesleri kesen maçta Trabzonspor, Sivasspor'u Alexander Sörloth'un ve Caner Osmanpaşa'nın da kendi kalesine attığı golle 2-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Sivasspor'un tek golü Yatabare'den geldi.

23.hafta - 22 Şubat 2020 - Beşiktaş 2-2 Trabzonspor

Ligde haftayı maç eksiğine rağmen 44 puanla lider giren bordo-mavili ekip, Beşiktaş karşılaşmasına çıkmadan liderliği maç fazlasıyla Demir Grup Sivasspor'a kaptırdı. Vodafone Park'a liderlik hesaplarıyla çıkan Karadeniz temsilcisi, 5. dakikada Alexander Sörloth'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Kaleci Uğurcan Çakır'ın birçok pozisyonda önemli kurtarışlar yaptığı Trabzonspor, Kevin-Prince Boateng'in 57, Domagoj Vida'nın 64. dakikada attığı gollerle 2-1 geri düştü. Kalan bölümde etkili olmakta ve gol pozisyonuna girmekte zorlanan bordo-mavili takım, 90+1. dakikada sahneye çıkan Sörloth'un golüyle mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Ligde bir maçı eksik olan Trabzonspor, bu sonuçla puanını 45'e çıkardı ve averajla yeniden liderliğe yükseldi.

24. hafta - 29 Şubat 2020 - Trabzonspor 5-2 Çaykur Rizespor

Trabzonspor, Süper Lig’in 24. haftasında sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. Medical Park Stadı’nda oynanan karşılaşma büyük bir heyecan fırtınasına sahne oldu. 36'da Dario Melnjak'ın attığı golle Çaykur Rizespor 1-0 geçti ve ilk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarı harika bir oyun sergileyen Fırtına, 65'de Manuel da Costa ile eşitliği yakaladı. Golün ardından rüzgarı arkasına alan Trabzonspor, 71'de Ekuban ile öne geçti. 77'de Jose Sosa'nın penaltısıyla rahatlayan Hüseyin Şimşir'in takımı, 86'da Anthony Nwakaeme'nin attığı golle skoru 4-1'e getirdi. 90+5'te Rize, 2. golünü buldu. Hakem Abdulkadir Bitigen, VAR incelemesinin ardından Mİkel'in ceza alanında elle oynadığına hükmederek Rizespor'a penaltı verdi. Mikel, 2. sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kalırken topun başına geçen Skoda topu ve Uğurcan'ı ayrı köşelere gönderdi. Skoru belirleyen gol 90+8'de Badou Ndiaye'den geldi. Gol yağmuruna sahne olan mücadele Trabzonspor'un 5-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonucun ardından puanını 48'e çıkartan Trabzonspor, Başakşehir'in önünde liderlik koltuğuna oturdu. 24 puanla ateş hattında kalan Çaykur Rizespor ise 14. sırada yer aldı.

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25.hafta - 7 Mart 2020 - Gaziantep FK 1-1 Trabzonspor

Gaziantep FK ile Trabzonspor Süper Lig'in 25. hafta maçında Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda karşılaştı. Trabzonspor 1-0 öne geçtiği maçta rakibiyle 1-1 berabere kalarak zirve yarışında 2 puandan oldu. Bordo-Mavili takımın golünü 22. dakikada Caleb Ekuban atarken ev sahibi takımın golü 53. dakikada Kayode'den geldi. Trabzonspor uzatma dakikalarında Nwakaeme ile bir gol bulsa da maçın hakemi pozisyon öncesinde faul nedeniyle golü VAR'a giderek iptal etti. Bir maç eksiği bulunan Trabzonspor 49 puana yükselirken, Gaziantep puanını 32'ye çıkarttı.

19. hafta - 11 Mart 2020 - Yeni Malatyaspor 1-3 Trabzonspor (Erteleme maçı)

Trabzonspor erteleme maçında Yeni Malatyaspor’un konuğu oldu. Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Trabzonspor, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve hem liderliğe yükseldi hem de şampiyonluk yarışı verdiği Başakşehir ile pazar günü oynayacağı maç öncesi moral depoladı. Fırtına'ya galibiyeti getiren goller; Filip Novak, Jose Sosa ve Anthony Nwakaeme'den geldi. Malatyaspor'un tek sayısını ise Umut Bulut kaydetti.

26. hafta - 15 Mart 2020 - Trabzonspor 1-1 Başakşehir

Süper Lig'de dev zirve mücadelesinde Trabzonspor ile Başakşehir 1-1 berabere kaldı. Demba Ba'nn attığı golle Başakşehir öne geçerken Skrtel'in kendi kalesine attığı golle mücadele berabere bitti. Bu sonuçla Trabzonspor gol averajıyla haftayı lider olarak kapattı. Bu sonuçla iki takım haftayı 53'er puanla tamamlamış oldu.