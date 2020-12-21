Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor, yarın Atatürk Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada karşı karşıya gelecekler. Abdulkadir Bitigen'in düdük çalacağı maçta Serkan Olguncan ve Mustafa Savranlar da yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Süper Lig'de ilk maç

Trabzonspor ve Hatayspor, lig tarihinde ilk defa birbirlerine rakip olacak. Bu sezon Süper Lig'e çıkan ve şimdiye kadar önemli işlere imza atan Hatayspor, 6 maçtır evinde kaybetmezken, kazanarak zirveye bir adım daha yaklaşmak isteyen bordo-mavililer ise 3 maçtır dış sahada yenilmiyor. Ev sahibi ekip, sahasında oynadığı son 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken, Karadeniz ekibi ise deplasmanda son 3 karşılaşmada 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

İHA