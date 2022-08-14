Trabzonspor Lahtimi ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig 'in ikinci haftasında oynan Trabzonspor -Hatayspor karşılaşmasında kolu kırılarak hastaneye kaldırılan Edin Visca'dan kötü haber gelmişti. Uzun süre sahalardan uzak kalacağı öğrenilen Boşnak yıldız'ın yerine takviye yapılması için transfer çalışmaları da hız kazanmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Trabzonspor, 21 yaşındaki Faslı kanat oyuncusu Mountassir Lahtimi'nin de transferini bitirdi.

Faslı oyuncu 21 yaşında olduğu için yabancı kontenjanına takılmayacak.

Ülkesinin takımlarından FUS Rabat'ta forma giyen Lahtimi, sağ ve sol kanatta görev yapabiliyor. Kariyerinde şu ana kadar 49 maça çıkan Lahtimi, 7 gol atarken 8 de asist yaptı.

Safa Can Konuksever/ Fanatik Özel