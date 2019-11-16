Trabzonspor kuvvet çalışması yaptı

Trabzonspor, Süper Lig’in 12. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti. Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ndeki günün ilk antrenmanında kuvvet çalışması yaptı. Takım, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Hayrettin Şiranlı sahasında gerçekleştirilen ikinci antrenmanda ise dayanıklılık esaslı küçük alan oyunları oynadı.

Antrenmanı, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, genel sekreter Ömer Sağıroğlu, futbol şube sorumlusu Özer Bayraktar, Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Kibar Güven ve yönetim kurulu üyesi Dursun Ali Sakarya da izledi.

Bordo-mavililer, 23 Kasım’da deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.