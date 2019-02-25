Trabzonspor kupayı istiyor

Dünü izinli olarak geçiren Trabzonsporlu oyuncular, kritik maçın hazırlıklarını bugün yapacağı idmanla tamamlayacak. Karadeniz ekibi golsüz sona eren ilk maçın rövanşında turu geçen taraf olmayı hedefliyor.

'Canlarını ortaya koyuyorlar'

Bordo-Mavililer’in Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin de turdan oldukça umutlu. Bu sene kupa hasretine son vermek istediklerini dile getiren Şahin, “Sahamızdaki maçta avantaj elde edemedik ancak Trabzonspor içerde ve dışarda her maçı kazanacak güçte bir takım. Oyuncularımız, başarı için canını ortaya koyuyor. Bu mücadeleyi bu sene kupayla taçlandırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.