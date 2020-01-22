Trabzonspor kupada tur peşinde

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında yarın deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. İlk maçı sahasında 2-0 kazanan bordo-mavililer, rakibi karşısında bir üst tura çıkmak için mücadele edecek.

Türkiye Kupası'nı 8 kez müzesine götüren ve en son 2009-2010 sezonunda bu kupayı kazanan bordo-mavililer, 10 sezondur süren kupa hasretini sonlandırmak istiyor. Trabzonspor'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ve öğrencileri, Türkiye Kupası hasretine bu sezon son vermeyi hedefliyor. Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ümraniyespor'a elenen bordo-mavililer kupa hasretini 10 sezona çıkarmıştı.

Son olarak 2009-2010 sezonunda Şanlıurfa'da oynanan final maçında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan bordo-mavililerin son 10 sezonda yüzü gülmedi. Ligde ilk kez mücadele ettiği 1974-1975 sezonunda kupada final oynamayı başaran Karadeniz ekibi, 14 final maçının 8'inde kupa şampiyonluğuna ulaştı. Bordo-mavililer, 2'şer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, 1 kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe karşısında kupayı kazanma başarısı göstermişti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Denizlispor karşısında kadroda fazla bir değişiklik yapmayı düşünmüyor. Kalede Uğurcan Çakır'ın yerine Erce Kardeşlere şans vermeyi planlayan genç teknik adam, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi (Novak), Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme ve Sörloth şeklinde yarınki karşılaşmada mücadele etmesi bekleniyor.

İHA