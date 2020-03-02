Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren ve Ziraat Türkiye Kupası’nda da yoluna devam eden bordo-mavililer, yarı final ilk maçında yarın Fenerbahçe’yi konuk edecek. Bordo-mavililer, 21 Nisan'da İstanbul’da oynanacak rövanş mücadelesi öncesi bu maçı kazanmayı ve tur için avantajlı skor elde etmeyi hedefliyor. Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

KADRODA DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR

Trabzonspor’da bu maç öncesi Ahmet Canbaz, Hosseini, Yusuf ve Pereira’nın sakatlıkları devam ediyor. Sturridge’nin durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek. Ayrıca Mikel de kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında tribünde oturan teknik direktör Hüseyin Çimşir ise Fenerbahçe karşılaşmasıyla yeniden kulübedeki yerini alacak. Çimşir’in, son oynanan Çaykur Rizespor maçının 11’inde değişikliklere giderek savunmada Hüseyin’in yerine cezasını tamamlayan Campi’ye, cezalı Mikel’in yerine orta sahada Abdulkadir Parmak’a, Guilherme’nin yerine de hücum hattında Nwakaeme’ye forma vermesi bekleniyor.

KUPADA 13’ÜNCÜ RANDEVU

Trabzonspor ile Fenerbahçe, yarın oynayacakları maçla birlikte Türkiye Kupası’nda 13’üncü kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne dek oynanan 12 maçta Trabzonspor’un 6, Fenerbahçe’nin 4 galibiyeti bulunuyor. 2 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin yarın oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor: “Uğurcan - Kamil Ahmet, Costa, Campi, Novak, Abdulkadir, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.”

SAKAT: Ahmet Canbaz, Hosseini, Yusuf, Pereira (Sturridge belirsiz)

CEZALI: Mikel

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)



