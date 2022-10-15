Trabzonspor, Kulüp Sıralamasında 87 basamak yükseldi

UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda, 4. maçlar sonunda 6 puanı bulunan Trabzonspor , Kızılyıldız’ın ardından Monaco’yu mağlup etti. Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Kopenhang’a 2-1 ve 0-0’lık skorlarla elenen Bordo- Mavililer, UEFA Kulüp Sıralaması’nda 87 basamak birden yükseldi. 226. sırada Avrupa serüvenine başlayan Trabzonspor, şu anda 139. sırada yer alıyor.

Haftanın golü Enis Bardhi'den

Monaco maçının 67. dakikasında frikikten ağları havalandıran Enis Bardhi, UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın golüne imza attı. Taraftar oylarıyla yapılan ankette, 27 yaşındaki yıldızın akıl dolu vuruşu birinci seçildi. Aday gollerden bir diğeri de Sörloth’un Real Sociedad formasıyla Sheriff’e attığı goldü. Öte yandan haftanın kaleci kurtarışları arasında Uğurcan Çakır’ın ilk yarıda Fofana’nın şutunu çıkarttığı pozisyon da yer aldı.

11.5 milyon TL daha kasada

Bordo-Mavililer, Monaco galibiyetiyle önemli bir rakamı kasasına koydu. Trabzonspor, Avrupa Ligi’nde galibiyet primi olarak verilen 630 bin Euro yani yaklaşık 11.5 milyon TL’lik kazanç sağladı. Trabzonspor, şu ana kadar Avrupa’dan 13 milyon Euro’ya yakın gelir elde etti. Fırtına’nın hedefi, gruptan çıkıp bu rakamı 20 milyon Euro seviyelerine getirmek.