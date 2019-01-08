Sezonun ilk yarısını müthiş geçiren ve 29 puanla ikinci sırada yer alan Trabzonspor, zorlu ikinci devre öncesi en büyük sıkıntıyı orta sahada yaşıyor.

Aşil tendonu kopan Onazi sezonu kapatırken, Sosa’nın da sakatlığı var. Trabzonspor’da sağlam tek ön libero ise Juraj Kucka. Ünal Karaman’ın ilk yarıda az forma şansı verdiği Kucka’nın normalde devrede satılması planlanıyordu. Ancak üst üste sakatlıklar işin rengini değiştirdi.

Bordo-Mavili yönetim, Parma ile görüşen Slovak orta saha oyuncusunu takımda kalmak için ikna etmeye çalışıyor. Antalya kampında çalışmaları yürüten Kucka’nın 450 bin Euro’luk alacağının tamamı da ödendi.