Trabzonspor, Kucka'ya tazminat ödemekten kurtuldu

Trabzonspor, Slovak futbolcusu Juraj Kucka'ya 56 milyon 172 bin TL tazminatı ödemek zorunda kalmaktan kurtuldu.

04 Ekim 2018, Perşembe 11:21
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Büyük bir ekonomik sorunla karşı karşıya kalan Trabzonspor, 56 milyon 172 bin TL tazminat ödemek zorunda kalmaktan son anda kurtuldu. Bordo-mavili kulübü alacaklarından ötürü FIFA'ya şikayet eden Slovak futbolcu Juraj Kucka, hem serbest kalacaktı hem de sözleşmesi gereği Karadeniz ekibinden 8 milyon Euro (56 milyon 172 bin TL) tazminat alma hakkı elde edecekti. 

Trabzonspor, Kucka'ya 970 bin Euro (6 Milyon 800 Bin TL) ödeyerek, hem oyuncunun serbest kalmasını önledi hem de 8 Milyon Euro (56 milyon 172 bin TL) tazminat ödemek zorunda olmaktan kurtuldu. Oyuncunun sözleşmesinde yer alan madde gereği, alacaklarının zamanında ödenmemesi durumunda 8 milyon Euro'luk bir tazminat maddesi bulunuyor' 

İHA

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