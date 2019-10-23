Ünal Karaman yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk iki maçında 1 beraberlik bir mağlubiyet alan Trabzonspor üçüncü maçında Rusya ekibi Krasnodar'u konuk edecek. Bordo Mavililer rakibini yenerek bu sezon Avrupa'daki ilk galibiyeti almak istiyor.

Trabzonspor - Krasnodar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

24 Ekim Perşembe günü Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Trabzonspor-Krasnodar maçının biletleri satışa sunuldu

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda oynanacak Trabzonspor-Krasnodar maçı biletlerinin satışa sunulduğu belirtildi.

Medical Park Stadı'nda saat 22.00'de yapılacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1- Batı Alt VIP Tribün: 500 lira

Kategori 2- Batı Alt VIP Tribün: 400 lira

Kategori 3- Batı Alt VIP Tribün: 300 lira

Kategori 4- Batı Alt VIP Tribün: 200 lira

Kategori 5- Batı Alt Tribün/Batı Üst Tribün: 100 lira

Kategori 6- Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün: 90 lira

Kategori 7- Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün: 80 lira

Kategori 8- Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün: 70 lira

Açıklamada, karşılaşma için Passolig'in yanı sıra kağıt bilet uygulamasının da geçerli olacağı aktarılarak, "Passolig sahipleri hem passo.com.tr üzerinden hem de Passolig gişelerinden bilet alabilecek, kağıt biletler ise sadece gişelerden temin edilebilecektir." ifadesine yer verildi.