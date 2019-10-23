Trabzonspor - Krasnodar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk iki maçında 1 beraberlik bir mağlubiyet alan Trabzonspor 3. maçında Krasnodar ile karşılaşacak. Trabzonspor Avrupa'da bu sezon ilk galibiyetini almak istiyor. Peki, Trabzonspor - Krasnodar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Ünal Karaman yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk iki maçında 1 beraberlik bir mağlubiyet alan Trabzonspor üçüncü maçında Rusya ekibi Krasnodar'u konuk edecek. Bordo Mavililer rakibini yenerek bu sezon Avrupa'daki ilk galibiyeti almak istiyor.
Trabzonspor - Krasnodar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
24 Ekim Perşembe günü Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
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Trabzonspor-Krasnodar maçının biletleri satışa sunuldu
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda oynanacak Trabzonspor-Krasnodar maçı biletlerinin satışa sunulduğu belirtildi.
Medical Park Stadı'nda saat 22.00'de yapılacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
Kategori 1- Batı Alt VIP Tribün: 500 lira
Kategori 2- Batı Alt VIP Tribün: 400 lira
Kategori 3- Batı Alt VIP Tribün: 300 lira
Kategori 4- Batı Alt VIP Tribün: 200 lira
Kategori 5- Batı Alt Tribün/Batı Üst Tribün: 100 lira
Kategori 6- Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün: 90 lira
Kategori 7- Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün: 80 lira
Kategori 8- Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün: 70 lira
Açıklamada, karşılaşma için Passolig'in yanı sıra kağıt bilet uygulamasının da geçerli olacağı aktarılarak, "Passolig sahipleri hem passo.com.tr üzerinden hem de Passolig gişelerinden bilet alabilecek, kağıt biletler ise sadece gişelerden temin edilebilecektir." ifadesine yer verildi.