Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü hafta maçında Rusya’nın Krasnodar ekibini konuk ediyor. Gruptaki ilk maçında İspanya’nın Getafe takımına deplasmanda 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, sahasında ağırladığı Basel’le ise 1-1 berabere kaldı. Krasnodar karşısında gruptaki ilk galibiyetini arayacak bordo-mavililer, Avrupa kupalarındaki 132. maçını oynayacak. Bordo-mavililer, geride kalan 131 maçta 50 galibiyet, 34 beraberlik ve 47 yenilgi aldı.

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Mücadele başladı

Henüz 1. dakikada rakip Krasnodar tehlikeli bir atak geliştirdi. Sol taraftan Kambolov'un ortasında Sosa topa müdahale etmeyi başardı. İkinci pozisyonda ise Campi tehlikeyi uzaklaştırdı.

9. dakikada savunmadan seken topu ceza sahasının hemen dışında kontrol eden Suleymanov şutunu attı fakat top üst direğe çarpıp dışarı gitti.

Sosa'dan kritik müdahale

12. dakikada Sol kanatta topla buluşan Suleymanov hızla rakip ceza sahasına yaklaştı ve pasını verdi ancak Sosa'dan bir kritik müdahale daha geldi ve rakip Krasnodar tehlikeli bir ataktan yararlanamadı.

Karşılaşmada dakikalar 17'yi gösterdiğinde Trabzonspor Olsson'un Sosa'ya yaptığı müdahale sonrası etkili olabilecek bir noktadan serbest vuruş kazandı. Bordo mavililer rakip yarı alanın ortalarından serbest vuruş kazandı. Abdulkadir'in kullandığı duran topu kaleci Safonov bir kez daha kontrol etmeyi başardı.

Trabzonspor tehlikeli geldi

21. dakikada Trabzonspor rakip sahaya tehlikeli geldi. Sol tarafta topla buluşan Nwakaeme sol ayağıyla kale sahasına tehlikeli bir orta yolladı. Savunmanın ters vuruşunda top kaleye yönelirken kaleci son anda müdahale ederek golü önledi.

Temsilcimiz bu dakikalarda ataklarını sıklaştırdı. Dakikalar 24'ü gösterdiğinde Trabzonspor organize ve etkili geldi. Sosa'nın harika pasında topla buluşan Yusuf Sarı sol ayağıyla yakın köşeye sert vurdu ancak kaleci Safonov'dan çok güzel bir kurtarış geldi.

25. dakikada Sosa çok güzel hareketlerle rakibinden sıyrıldı ve pasını Nwakaeme'ye verdi. Soldan ceza sahasına giren Nwakaeme rakibinden güzel sıyrıldı ve ortaya çevirdi ancak Sörloth rakibinin önünde gol vuruşunu yapamadı.

Mücadelenin ilk sarı kartı 30. dakikada çıktı. Krasnodar'da Olsson, Kamil Ahmet'e yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. Trabzonspor bir kez daha etkili olabilecek bir noktadan serbest vuruş kazanırken Olsson sarı kartla cezalandırıldı.

Maçın 11'leri

Trabzonspor: Uğurcan, Novak, Campi, Fernandes, Pereira, Abdülkadir Parmak, Sosa, Kamil Ahmet, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sörloth

Krasnodar: Safonov, Martynovich, Spajic, Ramirez, Olsson, Kambolov, Stotski, Suleymanov, Petrov, Vilhena, Berg

Trabzonspor - Krasnodar maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Medical Park Stadı’nda saat 22.00’de başlayan karşılaşmayı, Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetiyor. Müsabaka beIN Sports 1’den yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi anbean fanatik.com.tr'de.

Maçtan notlar

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü maçında Krasnodar ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Krasnodar karşılaşmasına rotasyonlu bir kadro ile çıktı. Karaman, ligde son oynadıkları Gaziantep FK maçının 11’inden farklı olarak Krasnodar karşısında 3 değişikliğe giderek savunmada Hüseyin ile Hosseini'nin yerine Fernandes ile Campi'ye, sağ kanatta ise Sturridge'nin yerine Yusuf'a forma şansı tanıdı.

Sturridge ile Mikel riske edilmedi

Trabzonspor'da hafif sakatlıkları bulunan Daniel Sturridge ile Obi Mikel, Krasnodar maçında riske edilmedi. Gaziantep FK maçında da sakatlığı nedeniyle forma giymeyen Mikel, Krasnodar maçı kadrosuna da alınmazken, Sturridge'nin ise dün akşam gerçekleştirdiği antrenman sonrasında sol kasık ağrısı şikayetinde bulunduğu, bugün yapılan muayenesinde kasık sertliği tespit edildiği ve tedavisine başlandığı, Krasnodar karşısında da riske edilmeyerek kadrodan çıkartıldığı ifade edildi. Ayrıca sakatlığı bulunan ve tedavileri devam eden Onazi, Ekuban ile Abdülkadir Ömür de kadroda yer almadı.

Yusuf Sarı Avrupa'da ilk kez

Trabzonspor'un genç oyuncusu Yusuf Sarı, bordo mavili forma ile UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez Krasnodar karşılaşmasında maça 11'de başladı. Trabzonspor'da daha önce Sparta Prag ve AEK ile oynanan karşılaşmalarda toplamda 42 dakika sahada kalan Yusuf, Sturridge'nin kadrodan çıkarılmasının ardından Krasnodar mücadelesine 11'de başladı.

Fernandes 39 gün sonra

Trabzonspor'da son olarak ligde 15 Eylül tarihinde oynanan Gençlerbirliği maçında forma giyen ve karşılaşmanın 44'üncü dakikasında sakatlanan savunma oyuncusu Ivanildo Fernandes, sakatlığının ardından 39 gün sonra Krasnodar karşısında formasına kavuştu ve bu maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

Krasnodar'da 2 değişiklik

Krasnodar Teknik Direktörü Sergey Matveev ise kendi liglerinde son oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları Dinamo Moskova maçının 11'inden farklı olarak Trabzonspor karşısına iki değişiklik yaparak çıktı. Matveev, Younes Namli ve Ariclenes Da Silva Ferreira'nın yerine Ruslan Kambolov ile Cristian Ramirez'e 11'de forma şansı tanıdı.

Taraftarlar yalnız bırakmadı

Trabzonsporlu taraftarlar, Krasnodar karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Bordo mavili taraftarlar Medical Park Stadı tribünlerinin tamamına yakınını doldururken, karşılaşma öncesi de sahaya ısınmaya çıkan futbolculara alkışlarla moral verdi. Az sayıda Krasnodar taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde yer aldı.

Şenol Güneş de maça geldi

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor’un Krasnodar ile oynadığı maçı tribünden takip etti. Karşılaşma öncesinde bordo mavili taraftarlarla bol bol fotoğraf çekilen Güneş, protokol tribününde de eski arkadaşları ile hasret giderdi.

Maç öncesi dostluk yemeği

Trabzonspor yönetim kurulu tarafından karşılaşma öncesi Krasnodar yönetim kuruluna dostluk yemeği verildi. Yemeğe Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, Personel ve Projeler Koordinatörü Sertaç Güven, TS Club’tan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Orhan, TS Club ve Tesisler Sorumlusu Dursun Ali Sakarya’nın yanı sıra Krasnodar FK Genel Direktörü Vladimir Khashig, Ticari Direktörü Aram Fundukyan, Takım Menajeri Alexander Ermokhin, Rusya Ataşesi Sanan Mamedov, UEFA Delegesi Sarkhan Hajiyev ve Müsabaka Güvenlik Amiri Michael Kuchenbecker katıldı. Her iki takımın da birbirine başarılar dilediği yemeğin ardından Mehmet Yiğit Alp tarafından misafir takım heyetine çeşitli hediyeler verildi.