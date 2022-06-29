Trabzonspor, Koray Kılınç'ı sonraki satıştan payla gönderdi
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bodrumspor, Trabzonspor'dan Koray Kılınç'ı kadrosuna kattı. Karadeniz ekibi, Bodrumspor 22 yaşındaki forveti başka bir kulübe satarsa transferden yüzde 20 pay alacak.
Spor Toto 1'inci Lig'de transfer arayışlarını sürdüren Bodrumspor, Trabzonspor 'dan 1.92 boyundaki santrfor Koray Kılınç'ı aldı. Daha önce kiralık olarak Turgutluspor ve İstanbulspor'da oynayan, geçen sezon yine kiralık forma giydiği Sarıyer'de 30 maçta 10 gol atan genç forvet Düzce Topuk Yaylası kampına katılacak.
Trabzonspor, Bodrumspor 22 yaşındaki forveti başka bir kulübe satarsa transferinden yüzde 20 pay alacak.