Şampiyonlar Ligi'ne kalmak isteyen Trabzonspor 'da taraftarların coşkusu günler öncesinde başladı. Bordo-Mavili futbolseverler, maçtan önceki gece Kopenhag takımının kaldığı otelde havai fişek patlatırken, mücadele öncesinde satışa çıkarılan biletler de dakikalar içerisinde tükendi.

Tam 38 bin 742 seyirci, Akyazı Stadyumu'nu adeta şölen yerine çevirdi. İlk düdükten önce başlayan tezahüratlar, son ana kadar devam etti. Alkışı hak ettiler Bordo-Mavili futbolseverler, takımlarının turu geçip, gruplara kalabilmesi için son saniyeye kadar destke oldu.









Fakat taraftarlar takımları için elinden geleni yapsa da bu destek yeterli olmadı. 90 dakika sonunda Karadeniz devi, Kupa 1'e kalma şansını yitirdi. Her şeye rağmen takımlarına müthiş bir destek veren taraftarlar ise alkış aldı.