Trabzonspor , UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçında sahasında konuk ettiği Kopenhag ile golsüz berabere kaldı. Danimarka’da oynanan ilk müsabakada 2-1 mağlup olan Bordo-Mavililer, bu skorla Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek olan temsilcimizde Stefano Denswil, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

takım arkadaşlarının sahada ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını dile getiren Hollandalı stoper, şu ifadeleri kullandı:

''Maça baskıyla, domine ederek başlamak istedik. Bunu da yaptık aslında ilk yarıda. Golü bulacak pozisyonlarımız da vardı. İkinci yarıda da sonuna kadar, son saniyeye kadar takım savaştı, golü bulmaya çalıştı. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılamamak bizde bir hayal kırıklığı yaratıyor ama şunu söyleyebilirim takım bugün her şeyini verdi.''

'Bu takım, orada her puan için savaşacak'

''Geçen sezonun şampiyonu olarak Şampiyonlar Ligi'nde olmak isterdik. Hem taraftarlarımız hem de bizler hayal kırıklığına uğradık. Avrupa Ligi'nde devam edeceğiz. Bu takım, orada her puan için savaşacak, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacak. Tekrar taraftarımızı mutlu etmek istiyor.''





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