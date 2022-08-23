Trabzonspor , UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Kopenhag'ı konuk edecek. İlk maçı 2-1 kaybeden Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, taraftar desteğini arkasına alarak tur biletini cebine koymayı hedefliyor. Temsilcimiz, Danimarka ekibi karşısında 2 farklı galip gelmesi halinde gruplara taraf olacak. Karadeniz devinde sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan zorlu maçta forma giyemeyecek. Antalyaspor maçında kasığında ağrı hisseden Anastasios Bakasetas’ın da durumunun maç saatinde belli olacağı öğrenildi.

Trabzonspor-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

24 Ağustos Çarşamba günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak Trabzonspor-Kopenhag maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi ile tüm detayları anbean fanatik.com.tr'de olacak.

Trabzonspor-Kopenhag muhtemel 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bardhi, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Trezeguet, Cornelius

Kopenhag: Ryan, Ankersen, Vavro, Khotcholava, Kristansen, Zeca, Falk, Haraldsson, Lerager, Claesson, Biel

362 milyon TL Fırtına’yı bekliyor!

Trabzonspor eğer Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmayı başarırsa, ufak çaplı bir servetin sahibi olacak. Bordo-Mavililer, ilk etapta 15 milyon 640 bin Euro’yu ayak bastı parası olarak kasasına koyacak. Yayın ve kat sayı geliriyle birlikte bu rakam 20 milyon Euro’yu (362 milyon TL) bulacak. Bunun yanı sıra Fırtına, grupta kazandığı her maç için 2.8 milyon Euro, beraberlik için ise 930 bin Euro kazanacak. Eğer temsilcimiz grubunu ilk 2 sırada bitirmeyi başarırsa, 9.6 milyon Euro daha alacak.

Ülke puanı için çok kritik

UEFA sıralamasında Türkiye 20. sıraya gerilemişti. Bu nedenle artık Şampiyonlar Ligi’ne tek takım göndereceğiz. Üstelik şampiyonumuz direkt gruplardan başlamak yerine ön eleme turları oynayacak. Bu sezon toplayacağımız puanlar son derece kritik. Takımlarımız şu ana kadar 1900 puan kazandı. Fırtına eğer Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmayı başarırsa tam 4000 bonus puanı hanemize yazdıracak. Avrupa arenasına 5 takımla giriş yapsak da Konyaspor ’un elenmesiyle şu anda 4 takımımız kalmış durumda.

Önemli eksikler...

Trabzonspor’da Kopenhag maçında sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan forma giyemeyecek. Fraport TAV Antalyaspor maçında kasığında ağrı hisseden Anastasios Bakasetas’ın da durumunun maç saatinde belli olacağı öğrenildi.

Avrupa arenasında 141. randevu

Fırtına, Kopenhag maçıyla Avrupa kupalarındaki 141. karşılaşmasına çıkacak. BordoMavililer, geride kalan 140 maçta 50 galibiyet, 36 beraberlik ve 54 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 178 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 194 gol gördü.

10 sezon sonra ikinci kez...

Bordo-Mavililer, bu gece turu geçerse 2. kez UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasında mücadele edecek. Fırtına, Kopenhag karşısında turu geçmesi halinde 2011-2012 sezonda katıldığı grup maçlarında 10 sezon aradan sonra yeniden katılmış olacak.

Fırtına, evinde güçlü esiyor

Karadeniz ekibi, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı başarılı sonuçlar aldı. Bordo Mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere’nin Liverpool, 1983- 1984 sezonunda İtalya’nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya’nın Barcelona ve 1994-1995 sezonunda ise İngiltere’nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı’nda 1-0’lık sonuçlarla yenmeyi başardı. Karadeniz ekibi, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter’i 14 Eylül 2011’de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa’da adından söz ettirmişti.

Kopenhag, cehennemi yaşayacak!

Danimarka’da 2-1’lik mağlubiyetle turu rövanşa bırakan Bordo Mavililer’in grup vizesi almak adına en büyük gücü kuşkusuz bu gece stadı hınca hınç dolduracak olan taraftarı... Geçen sezon en kritik haftalarda verdiği destekle takımı adeta bir kişi fazla oynatan Trabzonspor tribünleri, Kopenhag maçında da iş başında olacak. Danimarka temsilcisi, Parken’deki atmosferin katbekat fazlasını Medikal Park Stadı’nda yaşayacak.

Biletleri çok kısa süre içerisinde tüketen taraftarlar, görsel şovlar için de yoğun mesai içerisinde. Takımı stada büyük bir coşkuyla uğurlamaya hazırlanan Trabzonlular, aynı zamanda rakibi de stadyum çevresinde karşılayacak. Binlerce meşalenin kullanılacağı organizasyonda daha rakip stada girmeden baskıyı hissedecek.

Her şey Şampiyonlar Ligi için

Taraftar gruplarının Şampiyonlar Ligi için tek yürek olacağı gecede özel koreografilerin yanı sıra desibel rekoru da denecek. Takımlarını uzun bir aradan sonraDevler Ligi arenasında izlemek isteyen taraftar üzerine düşeni fazlasıyla yapacak.

Kopenhag’a karşılama dersi!

Trabzonspor kafilesi geçen hafta Danimarka’da kamp yaptığı otelde Kopenhag taraftarının tacizine uğramıştı. Sabahın erken saatlerine kadar otel çevresinde gürültü yapmaya çalışan taraftarlar Parken çevresinde de taşkınlıklara neden olmuştu. Trabzonspor taraftarının bu konuda herhangi bir organizasyonu sözkonusu olmadı. Taraftarlar sosyal medyadan münferit olaylar yaşanmaması adına da sık sık mesajlar paylaştı.

Emniyetten geniş önlemler

Kopenhag kafilesinin kamp yaptığı otel ve çevresinde geniş önlemler alındı. Danimarkalı taraftarlar içinde özel önlemler var. Trabzon emniyeti herhangi bir problem yaşanmaması adına gereken tüm önlemleri almış durumda. Taraftarların gelişleri gibi gidişlerinin de sorunsuz olması sağlanacak.

Stefan Kuntz Trabzon’da

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da Devler Ligi Play-Off’unda sahaya çıkacak olan Trabzonspor’u desteklemek için statta olacak. Alman teknik adamın gündüz ise Özkan Sümer Akademisi’ni ziyaret edeceği belirtildi.

Rövanşlarda iki maç daha

Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda temsilcimiz Trabzonspor’un Kopenhag’la oynayacağı maç dışında iki karşılaşma daha oynanacak. Dinamo Zagreb, ilk maçta 1-0 yenildiği Bodo Glimt’i konuk edecek. PSV Eindhoven ile Rangers ise 2-2’nin rövanşında gruplara kalma mücadelesi verecek.