Danimarka'dan 2-1'lik yenilgiyle dönen Trabzonspor , Süper Lig 'de Antalyaspor'a deplasmanda 5-2 kaybetti. Sezonun ilk 3 resmi maçını gol yemeden kazanmışlardı; Abdullah Avcı yönetiminde 3 resmi maç üst üste kaybetmişlikleri yok... Bordo-mavili ekipte Edin Vişça ve Marek Hamsik sakat. Hafif sakatlığı bulunan Anastasios Bakasetas maç öncesi yapılan son antrenmanda yer aldı; durumu maç saati netleşecek. Kadroya son eklenen isimler Marc Bartra ve Enis Bardhi'nin ilk 11'de olması bekleniyor. Orta alanda Bardhi'nin yanında Abdülkadir Ömür ve Manolis Siopis yer alacak. Stoperde Bartra'nın partneri Vitor Hugo olacak. Hücumun bir kanadında Trezeguet, diğerinde Djaniny forma giyecek. En ilerde Andreas Cornelius olacak.

TRABZONSPOR - FC KOPENHAG MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Trabzonspor galibiyeti sonrası ligde de Lyngby deplasmanında 3-0 kazanan FC Kopenhag'ın Türkiye kafilesinde omuz sakatlığı bulunan Davit Khocholava ve bu 2 resmi maçı kaçıran Mohamed Daramy de yer aldı. İki oyuncunun da son durumu maç saati belli olacak. Tecrübeli Danimarkalı stoper Nicolai Boilesen dışında takımda göze çarpan eksik yok. Real Sociedad'dan alınan Avustralyalı kaleci Mathew Ryan, sürpriz bir şekilde ilk Trabzonspor maçında sahaya çıkmıştı. Ligde de oynadı, tamamen hazır durumda... İlk maçta orta alanda Rasmus Falk çok dikkat çekmişti. 6 ikili mücadele kazanmış, %90 pas isabeti ile oynayıp 2 kilit pas atmıştı. "Falk, Zeca & Lerager" orta üçlüsü en kuvvetli oldukları bölge... İlk maçta açılış golünü atan Viktor Claesson, 3-0 kazandıkları Lyngby maçında da 2 gol attı; onu da es geçmemek lazım.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Trabzonspor, Avrupa kupalarında oynadığı son 12 maçı kazanamadı! (3B - 9M)

- FC Kopenhag'ın Avrupa kupalarında oynadığı son 15 maçın 13'ü "2.5 ÜST" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu! %38'lik kesim bordo-mavili temsilcimizin 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahadan galibiyetle ayrılacağını düşünüyor... Bakalım 90 dakika içerisinde tur için yeterli skoru alabilecek miyiz? %11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU KERİM CAN ÖZDAL’IN TAHMİNİ

İlk maçın bazı bölümlerinde iyi işler yapan temsilcimiz Trabzonspor, 2-1 kaybettiği maçın rövanşında tur için hala avantajlı. İç sahada taraftar desteğiyle ve rakipten çok daha üstün olan kadro kalitesiyle Trabzonspor'un bu mücadelede galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum.