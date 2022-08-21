Trabzonspor, Kopenhag maçı hazırlıklarına başladı

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı. Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncular ise dinamik ısınma ile başladıkları antrenmanı koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman 5’e 2, dayanıklılık çalışması ve çift kale maç ile sona erdi.

Yarını izinli olarak geçirecek Trabzonspor , FC Kopenhag maçı hazırlıklarını Salı günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.