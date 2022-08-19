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Trabzonspor - Kopenhag maçı biletleri satışa çıkıyor

Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Akyazı Stadyumu’nda oynayacağı FC Kopenhag maçı biletleri bugün satışa çıkıyor.

19 Ağustos 2022, Cuma 14:09 Son Güncelleme:
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Trabzonspor - Kopenhag maçı biletleri satışa çıkıyor

Trabzonspor 'un UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında 24 Ağustos Çarşamba günü Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda oynayacağı FC Kopenhag maçı biletleri bugün (19 Ağustos Cuma) saat 15.30 itibarıyla satışa sunuluyor.

Trabzonspor açıklama yaptı

FC Kopenhag maçı bilet fiyatlarımız şu şekilde belirlenmiştir:

VIP Platinum: 1.500 TL

VIP Gold: 1.250 TL

VIP Silver: 1.000 TL

Batı: 500 TL

Doğu: 400 TL

Fırtına: -

Kale Arkaları: -

- Fırtına ve Kale Arkası tribünlerimizde yer alan koltukların tamamının kombine olarak satılması nedeniyle bilet satışı gerçekleştirilmeyecektir.

- UEFA’nın ev sahibi olduğu turnuvaların kuralları gereğince VIP koltuklarımızda sınırlı sayıda bilet satışı yapılabilmektedir.

- Misafir tribün biletleri deplasman takımı olan FC Kopenhag’a ayrılmıştır.

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