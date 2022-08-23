UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Kopenhag'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor , rakibini rövanşta Akyazı'da ağırlayacak. Danimarka temsilcisi karşısında 2 farklı galip gelmesi halinde turu geçen taraf olacak temsilcimizde Abdülkadir Ömür, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk maçta iyi oynamalarına rağmen istediklerini sonucu alamadıklarını hatırlatan yıldız orta saha, rövanşta çok iyi konsantre olacaklarını ve taktiğe sadık kalacaklarını vurguladı, ''Umutsuz değiliz, taraftarlarımızın maçı çevirecek bir atmosfer yaratacağını düşünüyoruz. Umarım turu atlayıp gruplara kalmayı başarırız.'' dedi.





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