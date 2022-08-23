UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Kopenhag'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor , rakibini rövanşta Akyazı'da ağırlayacak. Danimarka temsilcisi karşısında 2 farklı galip gelmesi halinde turu geçen taraf olacak temsilcimizde Abdülkadir Ömür, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk maçta iyi oynamalarına rağmen istediklerini sonucu alamadıklarını hatırlatan yıldız orta saha, rövanşta çok iyi konsantre olacaklarını ve taktiğe sadık kalacaklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

'Elimizden gelen her şeyi yapacağız'

''Geçen hafta talihsiz bir sonuç almıştık. Yeterli süremizin olduğunu düşünüyoruz. Futbol bir taktik savaşı ve her anı doğru oynamamız gerekiyor. Çok basit hata yapmamamız gerekiyor. Çok konsantre olmuş durumdayız. Hem Trabzon’a, hem taraftara, hem Türkiye’ye bu gururu yaşatmak ve gruplara kalmak istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız.''

'Tarihi bir maça çıkacağımızın bilincindeyiz'

''Duyguları fazla karıştırmadan oyuna ve taktiğe sadık kalarak 90 dakika boyunca elimizden gelen her şeyin fazlasını yapacağız. Ümitsiz değiliz. Çok kötü bir skorda da değiliz. Maçı çevirecek ve galip olabilecek bir atmosfer oluşturacağını düşünüyoruz taraftarlarımızın. Yarın onlara çok daha fazla ihtiyacımız var. Tarihi bir maça çıkacağımızın bilincindeyiz. Umarım turu atlayıp gruplara kalmayı başarabiliriz





İlgili Haberler Abdullah Avcı: Bakasetas zor görünüyor



