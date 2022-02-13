Akyazı’da saat 19.00’da başlayacak haftanın maçında, Süper Lig ’in en az gol yiyen iki takımı ve kalecileri karşı karşıya gelecek. Uğurcan Çakır, çıktığı 23 mücadelede 17 gol kez topu ağlarında görürken, Konyaspor ’da müthiş sezon geçiren Sehiç 16 gol yedi ve bu alanda ligin en iyisi. Kurtarış yüzdelerine bakıldığında da yüzde 83 ile Uğurcan ile Sehiç zirvede bulunuyor. İki isim de bugün sergileyecekleri performanslarla adeta takımlarının kaderini belirleyecekler.

Süper rakamlar...

33 yaşındaki Sehiç, Süper Lig’de çıktığı son 7 maçta toplam 3 gol yedi. 17 milyon Euro’luk tahmini bonservis bedeliyle Süper Lig’in en kıymetli isim olarak gösterilen Uğurcan ise ligde kalesine gelen son 34 şutun 30’unu kurtardı ve inanılmaz bir istatistiğe ulaştı.