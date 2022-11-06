Trabzonspor-Konyaspor maçında korkutan sakatlık!

Süper Lig 'de 13. haftanın perdesi Trabzon'da kapandı, Trabzonspor ile Konyaspor , Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaştı. Zorbay Küçük'ün yönettiği 90 dakika büyük bir heyecana sahne oldu. Abdullah Avcı'nın öğrencileri Anastasios Bakasetas ile Trezeguet'in penaltı golleriyle 27'de 2-0 öne geçse de skoru koruyamadı.

Konyaspor, Mame Diouf'la döndü

İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor, 45+8 ve 54. dakikalarda Mame Diouf'la ağları sarstı. İki yarıdaki uzatmalarla 110 dakika oynanan, 1'i iptal edilen toplam 3 penaltı kararı, 1 kırmızı kartın çıktığı, 4 de golün atıldığı mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.









Üst üste 3. beraberlik

6 maçtır kaybetmeyen Trabzonspor, 22 puanla 7. sırada yer alırken, üst üste 3. beraberliğini alan Konyaspor, 21 puanla 8. basamakta kendisine yer buldu. Trabzonspor, 14. haftada konuk olacağı Ankaragücü deplasmanında yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışacak. Konyaspor ise Kayserispor'a konuk olacağı maçta galibiyet hasretine nokta koymanın peşinde olacak.

Muhammet Demir kadroda yer almadı

Karşılaşma öncesi Konyaspor'da Muhammet Demir şoku yaşandı. Konyaspor'un golcüsü Muhammet Demir adalesinde ağrı hissedince kadrodan çıkarıldı, mücadelede forma giyemedi. Kulüpten yapılan açıklamada sağ arka uyluk adalesinde ağrı hisseden tecrübeli forvetin maç kadrosundan çıkartıldığı ifade edildi. Tecrübeli oyuncu zorlu maçta takımını yalnız bıraktı.

Ahmet Oğuz şoku

Yeşil Beyazlılar, maçın ilk yarısında bir sakatlık şokuyla daha karşı karşıya geldi. Pozisyon sırasında takım arkadaşı Soner Dikmen'le çarpışan Ahmet Oğuz'a sağlık ekipleri hemen müdahale etti. Oyuna devam edemeyen ve boynunda zedelenme olduğu tespit edilen tecrübeli sağ bek, yerini Cebrayil Karayel'e bıraktı.







