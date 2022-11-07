Bu sezon hiçbir maçını kapalı gişe oynayamayan Trabzonspor ’da, özellikle son maçlarda seyirci sayısı ciddi şekilde düşmüştü. Sivasspor mücadelesinde 21 bin biletli seyirci takımı desteklerken, UEFA Avrupa Ligi’nde geçtiğimiz perşembe günü oynanan Ferencvaros karşılaşmasında 22 bin taraftar vardı. Yönetim, Konyaspor maçı öncesi bilet fiyatlarında indirime gitti ve öğrencilerle kadınlara ekstra yüzde 50 indirim daha uyguladı. Bu hamle sonrası taraftar sayısı artarken, dünkü mücadelede Akyazı’da 26 bin taraftar yerini aldı.

Avcı’ya büyük destek

90 dakika boyunca takımlarına tam destek veren Bordo-Mavili futbolseverler, teknik direktör Abdullah Avcı’ya da maç öncesinde büyük sevgi gösterisinde bulundu. Trabzonspor, deplasmandaki Ankaragücü maçı sonrası lige ara verileceği için bir sonraki iç saha mücadelesini 25 Aralık’ta Fenerbahçe ile oynayacak.

609 günlük seri sürüyor

8 Mart 2021’deki Alanyaspor maçından bu yana Akyazı’da hiçbir lig karşılaşmasını kaybetmeyen Trabzonspor, Konyaspor karşısında beraberlikle yetinmesine rağmen müthiş seriyi sürdürdü. Son 31 maçtır taraftarı önünde bileği bükülmeyen Fırtına, söz konusu periyotta 19 galibiyet ve 12 beraberlik aldı. Toplamda 609 gündür Trabzonspor’u Akyazı’da hiçbir rakibi yenemiyor.



