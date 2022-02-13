Trabzonspor-Konyaspor maçına kalbi dayanmadı!
Trabzonspor-Konyaspor maçında acı bir olay yaşandı. 50 yaşındaki Eyüp Yavuz isimli bir taraftarın mücadelenin heyecanına kalbi dayanmadı. Bir anda bilincini kaybeden ve kalbi duran Eyüp Yavuz'a ambulansta kalp masajı yapılırken, hastaneye kaldırıldı. Maçın ardından Trabzonspor Kulübü yürek yakan haberi, "Eyüp Yavuz’un hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Taraftarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleriyle paylaştı.
Süper Lig 'in 25. haftasında Trabzonspor , Konyaspor 'u ağırlarken, Medical Park Stadyumu hınca hınç doldu. Zorlu mücadelenin heyecanına ise bir taraftar dayanamadı!
50 yaşındaki Eyüp Yavuz isimli taraftar, heyecanından bilincini kaybetti, o anda da kalbi durdu. Eyüp Yavuz'a ilk müdahale ambulansta yapılırken kalp masajı sonrası hastaneye kaldırıldı.
Maçın ardından Trabzonspor Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada Yavuz'un hayatını kaybettiği açıklandı. Bordo-Mavililer, yürek yakan haberi şu ifadelerle paylaştı: Başımız sağ olsun | İ.H Konyaspor maçı esnasında tribünde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan taraftarımız Eyüp Yavuz’un hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Taraftarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz.
İşte o paylaşım:
https://twitter.com/Trabzonspor/status/1492930016660922368