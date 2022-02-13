Trabzonspor-Konyaspor maçına kalbi dayanmadı!

Süper Lig 'in 25. haftasında Trabzonspor , Konyaspor 'u ağırlarken, Medical Park Stadyumu hınca hınç doldu. Zorlu mücadelenin heyecanına ise bir taraftar dayanamadı!

50 yaşındaki Eyüp Yavuz isimli taraftar, heyecanından bilincini kaybetti, o anda da kalbi durdu. Eyüp Yavuz'a ilk müdahale ambulansta yapılırken kalp masajı sonrası hastaneye kaldırıldı.

Maçın ardından Trabzonspor Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada Yavuz'un hayatını kaybettiği açıklandı. Bordo-Mavililer, yürek yakan haberi şu ifadelerle paylaştı: Başımız sağ olsun | İ.H Konyaspor maçı esnasında tribünde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan taraftarımız Eyüp Yavuz’un hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Taraftarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz.

İşte o paylaşım:







