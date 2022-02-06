Trabzonspor Konyaspor maçı öncesi tek fire verdi!

Şampiyonluk yolunda dün yine kritik maçlarından birine çıkan Trabzonspor , ligin en formda takımı Kasımpaşa’yı konuk etti. Bordo- Mavili ekipte zorlu mücadele öncesinde Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Siopis, Bakasetas ve Djaniny sarı kart ceza sınırında yer alan isimlerdi. Özellikle gelecek hafta takipçisi Konyaspor ile kozlarını paylaşacak olan Karadeniz ekibinde bu mücadelede fire vermemek bir hayli önemliydi. Zorlu karşılaşmada 4 isim kart görmezken, Bruno Peres kırmızı kartla cezalandırıldı. 74. dakikada tecrübeli futbolcunun yüzüne, rakip takımdan Eysseric top attı. Yaşanan gerilimde sarı kart gören Peres, hakemi alkışlayınca ikinci sarıyı gördü.

Sağ bekte karar kupada

Peres, ikinci sarıdan kırmızı kart aldığı için önümüzdeki haftaki Konyaspor maçını kaçıracak. Çarşamba günü ise Türkiye Kupası’nda Denizlispor mücadelesi var. Abdullah Avcı, sağ bekte Serkan Asan’ı tercih edebilir. Diğer aday ise Dorukhan Toköz.

74. dakikada yüksek gerilim

Mücadelenin 74. dakikasında Kasımpaşalı Eysseric, Bruno Peres’in yüzüne top atınca tansiyon bir anda yükseldi. Yaşanan gerginlikte sarı kartla cezalandırılan Peres, itirazlara devam edince ikinci sarıdan atıldı. Kasımpaşalı Eysseric de ikinci sarıdan oyun dışında bırakıldı. Gerilim sürerken, İstanbul ekibinin hocası Sami Uğurlu ve malzemecisi de kırmızı kartla ihraç edilen isimler oldu. 4 kırmızı kartın çıktığı pozisyonun ardından hakem Zorbay Küçük, tribünlerin büyük tepkisiyle karşılaştı.