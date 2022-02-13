Trabzonspor - Konyaspor maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Trabzonspor , son maçında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Bir kez daha, Abdullah Avcı'nın ekibi savunma hattında problemlerini çözemediğini gördük. Rakip son vuruşlarda biraz daha başarılı olsa Karadeniz ekibi beklenmedik mağlubiyet alabilirdi. Son zamanlarda etkileyici performans sergilemeseler de hem iç saha hem de deplasman maçlarında puan çıkartmayı başarıyor. Abdullah Avcı'nın en büyük avantajı kalede üstün performans sergileyen Uğurcan Çakır olacak.

Konyaspor , son lig maçında Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Oyunu domine ettiler ve son vuruşlarda biraz bitirici olmasalardı çok daha büyük bir farkla kazanabilirlerdi. Nerede oynarlarsa oynasınlar Konyaspor birçok pozisyon yaratmayı başarıyor ve bu mücadelede dengelerin farklı olacağını düşünmek mümkün.

Trabzpnspor'a beraberlik zarar vermezken bu karşılaşmada her zamankinden daha temkinli oyun anlayışında olabilirler. Konyaspor'un kazanması gereken bir maç. Karşılıklı gol atılması çok büyük ihtimal.