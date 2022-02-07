Galatasaray zaferiyle 2 maçlık beraberlik serisini bitiren, Kasımpaşa galibiyetiyle moral depolayan Trabzonspor , Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor 'u ağırlayacak. En yakın takipçisini konuk edecek olan Abdullah Avcı'nın ekibi, kazanması halinde şampiyonluk yolunda dev bir adım atacak. Zorlu 90 dakikada Karadeniz ekibinin en büyük gücü ise taraftarı olacak, Medical Park Stadı tamamen dolacak.

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Akyazı'da şölen havası

Muhteşem bir sezon geçiren takımlarını yalnız bırakmayan Trabzonsporlu taraftarlar, Konyaspor maçında da tribündeki yerini alacak. 40.782'lik kapasitenin tamamını dolduracak olan, tüm biletleri şimdiden tüketen Bordo Mavi'ye gönül verenler müthiş bir destekle itici güç olacak, tribünlerde pankart ve bayraklarla şov yapılacak; adeta şölen havası yaşanacak.

Trabzonspor-Konyaspor maçında tribünler dolacak, Medical Park Stadı’nda adeta şölen havası yaşanacak.

İç sahada 18 maçtır rakipsiz

Bu sezon ligde taraftarı önünde hiç yenilmeyen Trabzonspor, geçtiğimiz yıldan itibaren 18 maçlık iç saha serisine sahip. Bu periyotta 12 galibiyet, 6 beraberlik alan Fırtına, fire vermeden yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Kritik maç öncesinde futbolcuların yanı sıra teknik direktör Abdullah Avcı’nın da tribünlere çağrılması bekleniyor.

Bu sezon Akyazı’da hiç kaybetmeyen Fırtına, 12 lig maçında 8 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Abdullah Avcı: 12. oyuncu gibi oluyorlar

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kasımpaşa maçının ardından taraftarlara teşekkür etmiş, ''Taraftarımıza geçen hafta verdiğimiz mesajda, bugün 40 bindi. Bazen oyuncuları soruyorlar, bunu hiçbir zaman söylemedim. Takıma son ana kadar destek verdiğinde 12. oyuncu gibi oluyorlar. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Maç bitene kadar, sonuna kadar destek versinler. Süre zaman daralıyor. Bunun mutluluğunu hep beraber yaşayacağız." ifadelerini kullanmıştı.







